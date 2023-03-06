影／WBC經典賽台中登場 警政署長搭便車播放防詐影片

WBC世界棒球經典賽8日登場，昨天、今天已舉辦熱身賽，預期會吸引數萬名球迷入場，警政署長黃明昭也趕上此次棒球熱，親自拍攝阻詐影片，將在球場的電視牆大螢幕播放，希望在球賽開打前，提醒球迷相關阻詐的觀念。

台中市第五警分局表示，警政署長黃明昭拍攝5段系列阻詐影片，已陸續在KTV、廟宇等公共場所播放，為了讓更多的民眾知道相關防詐資訊，也趁此次的WBC世界棒球經典賽舉辦的機會，在球場電視牆大螢幕播放，每次開賽前都會播放。

此次播放影片中署長黃明昭提醒，前五名的類型分別為網路購物、投資型詐騙（飆股、低風險、虛擬貨幣，詐騙金額最高）、購物解除分期付款、假交友（愛情）詐騙及假冒親朋好友借錢，這些類型的詐騙，占了去年受理的3萬多件詐騙案件近七成，被害金額高達70億元，造成許多民眾損失慘重，黃也提醒，面對這些社會活動都要審慎以對、提高防衛心，

其中「假網路購物」占第首位，署長黃明昭分析，由於疫情影響生活方式改變，不需出門也能買到需要的東西，通常以遠低於市場行情價或打到骨折方式吸引民眾上當，收到的都是破銅爛鐵，利用的都是貪小便宜的心態。提醒民眾要慎選有信譽實體商家，或有搭配安全交易機制的商家，如有第三方支付，較有保障。