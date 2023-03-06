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影／WBC經典賽台中登場 警政署長搭便車播放防詐影片
WBC世界棒球經典賽8日登場，昨天、今天已舉辦熱身賽，預期會吸引數萬名球迷入場，警政署長黃明昭也趕上此次棒球熱，親自拍攝阻詐影片，將在球場的電視牆大螢幕播放，希望在球賽開打前，提醒球迷相關阻詐的觀念。
台中市第五警分局表示，警政署長黃明昭拍攝5段系列阻詐影片，已陸續在KTV、廟宇等公共場所播放，為了讓更多的民眾知道相關防詐資訊，也趁此次的WBC世界棒球經典賽舉辦的機會，在球場電視牆大螢幕播放，每次開賽前都會播放。
此次播放影片中署長黃明昭提醒，前五名的類型分別為網路購物、投資型詐騙（飆股、低風險、虛擬貨幣，詐騙金額最高）、購物解除分期付款、假交友（愛情）詐騙及假冒親朋好友借錢，這些類型的詐騙，占了去年受理的3萬多件詐騙案件近七成，被害金額高達70億元，造成許多民眾損失慘重，黃也提醒，面對這些社會活動都要審慎以對、提高防衛心，
其中「假網路購物」占第首位，署長黃明昭分析，由於疫情影響生活方式改變，不需出門也能買到需要的東西，通常以遠低於市場行情價或打到骨折方式吸引民眾上當，收到的都是破銅爛鐵，利用的都是貪小便宜的心態。提醒民眾要慎選有信譽實體商家，或有搭配安全交易機制的商家，如有第三方支付，較有保障。
第五警分局長陳松寅說，經典賽賽事期間，歡迎球迷到場為中華隊加油或欣賞各國球員球技，球員展現精湛的球技呈現精采比賽給球迷，警察也致力打擊詐騙集團，做好識詐、打詐的工作，接到陌生電話、LINE及臉書等訊息，都應小心查證，遵守防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，可打165反詐騙專線或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，這樣才能守住得來不易心血。
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