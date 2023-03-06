新店擄人案節外生枝！8惡煞不滿17歲少年遭擄 直奔車行砸店砸車

中和警方查獲涉案犯嫌8人。 新北市新店區日前發生毆打擄人案，沒想到又衍生烏龍砸車案。

26歲楊姓男子得知劉姓少年被毆打、擄走，為了復仇，前天糾眾至中和區一間汽車行理論，由於車行沒營業，楊男等人不分青紅皂白，持球棒怒砸鐵捲門和停在店外的一輛豐田Alphard後逃逸。

警方循線查獲8名犯嫌，查扣6支球棒，詢問得知，楊男以為復仇對象是汽車行員工，殊不知「對方只是常常來這裡修車」，根本烏龍一場，警詢後依聚眾滋事等罪嫌送辦。

中和警方4日下午4點50分獲報，中正路有一群黑衣人持棍棒砸車行鐵捲門、更砸毀停放路邊的一輛休旅車車窗玻璃，趕至現場黑衣人已鳥獸散，立刻釐清犯嫌分乘兩輛車逃逸，其中一輛沿台64線往新店方向，發動攔截圍捕。

秀山派出所女警陳婉翎接獲通報，在秀朗橋匝道口處等待，順利「逮個正著」，攔獲一輛在逃的白色豐田Alphard，在車上查獲涉案犯嫌范姓男子（23歲）、李男（27歲）、張男（23歲）、林男（19歲）共4人，並查扣涉案球棒6支。

由於還有一輛車在逃，警方調查得知犯嫌身分，要求立刻到案，於4日晚上7點多，在逃一車共4人包括主嫌楊男、江男（27歲）、張男（23歲）、陳男（20歲）如期到案。

警詢時楊男表示，因知悉2日劉姓少年遭擄走、還受刀傷，不堪他被欺負，氣憤登門報復，直接去對方常常去的汽車行理論，因為車行沒開門營業，才怒砸店門、店外的休旅車。

不過警方調查，楊男要復仇的對象根本不在汽車行上班，只是「常常去這間車行修車而已」，致車行店家無辜遭波及；另外，楊男等人砸毀的休旅車，也不是車行的財產，該車是事故車，車頭因發生車禍嚴重凹陷，由於尚未處理修理，才拔車牌暫時停放在路邊。