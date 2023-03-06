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影／綠島山林火警直升機空中灑水滅火 警下午入場調查

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，起火點位偏僻山林，今天上午空拍只剩白煙。記者卜敏正／翻攝
台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，起火點位偏僻山林，今天上午空拍只剩白煙。記者卜敏正／翻攝

台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，因起火點位偏僻山林，火勢晚間被強風帶動蔓延，經綠島消防分隊和機場消防隊及台東林管處等單位努力下，今上午已無明火，林管處申請空勤直升機空中灑水降溫，再派員進入處理殘火餘燼，起火原因仍待調查。

台東林管處林政課長葉明璋說明，根據今天上午空拍監看評估，綠島環島公路10公里處第2530號保安林地火警，延燒面積約3公頃，除1處有明火，大多都是餘燼白煙，考量溫度太高、人員進入有危險性，申請空勤支援空中灑水滅火。

葉明璋說，本處國家森林救火隊先在朝日溫泉架設水囊，提供直升機空中灑水用淡水，空勤直升機吊掛水後，至火點灑水，至今天中午共空投5架次，並透過空中勘測，無明煙、溫度已下降，今天下午將派員進入現場。

因為這次被燃燒林木主要是林投樹和木麻黃，林投樹太茂密又有刺，人員不易進入，將派出怪手進場處理殘燼，並會同保七警察進入調查起火原因。

綠島垃圾處理場後方山林昨傍失火，火勢因強風往南延燒，居民都憂心擴及鄰近溫泉村民宅，鄉長謝賢裕到場了解協調後，立即連絡多單位支援，台東林管處消防員今晨進島滅火，同時請空勤隊直升機出勤。

謝賢裕說，起火點附近平常少有人煙，研判有人施放煙火造成，昨晚火煙最大，居民都擔心火勢蔓延到溫泉聚落，所幸消防弟兄能將火勢控制，呼籲遊客和鄉民在島內空曠地區，不要隨意施放煙火，但詳細起火原因還是要透過警消調查。

台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，因起火點位偏僻山林。記者卜敏正／翻攝
台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，因起火點位偏僻山林。記者卜敏正／翻攝
台東林管處今上午申請空勤直升機空中灑水滅火降溫。記者卜敏正／翻攝
台東林管處今上午申請空勤直升機空中灑水滅火降溫。記者卜敏正／翻攝
台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，起火點位偏僻山林，今天上午空拍只剩白煙。記者卜敏正／翻攝
台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，起火點位偏僻山林，今天上午空拍只剩白煙。記者卜敏正／翻攝
台東林管處今上午申請空勤直升機空中灑水滅火降溫。記者卜敏正／翻攝
台東林管處今上午申請空勤直升機空中灑水滅火降溫。記者卜敏正／翻攝

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