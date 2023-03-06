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機車騎士沒戴安全帽當面闖紅燈 台南警不開單「還被表揚」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康有機車騎士不戴安全帽還在警察面前闖紅燈，警察竟然不開單直接放人，引發議論。永康警分局查明後還表示將表揚兩名處理員警。

大灣派出所警員鄭坤霖、李政斌前天路過大安街與大灣三街路口攔停眼前違規機車騎士，他焦急稱因要幫倒在他家門口的老人找家屬。員警查證身分無誤，立即要騎士到附近老翁家，並到事故現場協助老人送醫。消息傳開街坊稱讚警察這樣放人沒錯、有同理心。

永康分局表示，騎士告訴員警發現老人不明原因倒在住家對面，因急著去老翁住家找家屬，一時沒注意闖紅燈且未戴安全帽。員警認為人命關天請騎士繼續前往老人住家，趕往騎士住處見謝姓老人腳踏車倒在一旁，坐在地上手腳、頭部受傷出血，通知救護車詢問老翁身體狀況，路過民眾發現也拿出急救箱幫忙包紮傷口直到救護人員到場，之後家屬亦抵達。

大灣派出所長林世璿表示，85歲謝姓老人告訴員警，趁家人午睡未注意，推著腳踏車外出，因體力耗盡倒在路旁。事後家屬特別感謝警方及熱心民眾的協助與善心，尤其讚賞警方處理事情具同理心及人情味，當下救護父親為先，防止發生不幸。

永康警分局長甘炎民表示，警方處事要兼具同理心與溫度，對於現場員警得知騎士違規原因後，立刻與民合作，盡速協助8旬老翁救護、返家，「正是警力有限、民力無窮最佳表率，營造警民一家親的境界」。

員警到騎士所稱事故地點果然發現老翁倒地，熱心民眾來幫忙。圖／警方提供
員警到騎士所稱事故地點果然發現老翁倒地，熱心民眾來幫忙。圖／警方提供
員警到騎士所稱事故地點果然發現老翁倒地。圖／警方提供
員警到騎士所稱事故地點果然發現老翁倒地。圖／警方提供
員警到騎士所稱事故地點果然發現老翁倒地，熱心民眾協助。圖／警方提供
員警到騎士所稱事故地點果然發現老翁倒地，熱心民眾協助。圖／警方提供

警察 安全帽

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