彰化八卦山公墓火燒山 警方鎖定縱火嫌犯
彰化市八卦山岸頭巷公墓3日發生火燒山，延燒10多小時才撲滅。彰化警方指出，調閱監視器畫面後，已鎖定疑似縱火嫌犯，將循線追查，並傳喚到案說明。
彰化市八卦山區岸頭巷公墓3日下午發生大火，由於山區風勢大，加上雜草叢生，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局獲報，出動10多個分隊滅火，火勢延燒10多小時才撲滅，面積約有30公頃。
彰化市長林世賢接受媒體聯訪時指出，懷疑是有人縱火，因山區道路沒有安裝監視器，無法掌握人車出入情形，公所規劃在山區重要道路出入口裝監視器，以免類似案件再發生。
彰化縣警察局彰化分局警員今天指出，岸頭巷公墓3年前也曾發生火燒山，當時就查獲是人為故意縱火，這次又發生火燒山，經調閱監視器畫面後，鎖定疑似縱火嫌犯，將循線追查通知到案說明。
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