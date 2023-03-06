快訊

傅達仁赴瑞士安樂死！兒傅俊豪立院發聲 籲尊嚴善終立法減少照顧殺人

我國籍「新長發88號」漁船翻覆 漁業署：全力協尋船員

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

新長發88號漁船在釣魚台附近海域翻覆。圖／漁業署提供
新長發88號漁船在釣魚台附近海域翻覆。圖／漁業署提供
農委會漁業署表示，3月5日接獲國家搜救指揮中心通報，日方在釣魚台東南方約41浬海域發現我國新北市籍「新長發88號」漁船（CT4-2677）翻覆，漁業署立即洽請海洋委員會海巡署派艦前往搜救，並請附近海域作業漁船協尋船員。

漁業署說，我國籍「新長發88號」漁船於本(112)年2月27日由基隆八斗子漁港出海作業，船上共7名船員(1名台籍及 6名印尼籍)，漁業署接獲通報後即協調附近海域作業的「魚OO號」漁船前往協尋，並請海巡署派遣艦艇前往搜救。

漁業署說，「魚OO號」漁船5日15時許抵達現場發現翻覆船體，並開始於附近海域搜救，海巡署連江艦也在5日21時抵達案發海域搜救失蹤人員。

漁業署表示，3月6日上午接獲通報，經日方潛水人員下水搜尋後，於船艙內發現一具大體，身分仍待釐清，漁業署已連繫船主說明搜救情形，並將持續協助搜尋失蹤船員。

新長發88號漁船在釣魚台附近海域翻覆。圖／漁業署提供
新長發88號漁船在釣魚台附近海域翻覆。圖／漁業署提供

漁業署 海巡署

延伸閱讀

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

東港漁船失聯 家屬質疑搜救卡關？海巡署：持續搜索

漁船「聯昇發」翻覆船體找到了 16名失蹤船員協尋中

高雄籍聯昇發漁船翻覆「船體找到了」 16船員生死未卜

相關新聞

台灣漁船海上翻覆7人失蹤 傳日方在船艙內找到1具遺體

台灣漁船新長發88號被人發現在日本釣魚台東方海域翻覆，基隆區漁會今天上午接獲通報，日方在船艙內發現1具遺體，另有6人下落...

影／大學生好天真！被抓回警局頻問：不能賭錢嗎？

新北市淡水區學府路某麻將棋牌社，涉嫌用點數卡兌換現金的方式供客人賭博，警方昨天凌晨持搜索票突襲查獲31名賭客，其中12人...

新店擄人案節外生枝！8惡煞不滿17歲少年遭擄 直奔車行砸店砸車

新北市新店區日前發生毆打擄人案，沒想到又衍生烏龍砸車案。

影／機車未等綠燈突違規左轉 工程師在新莊被轎車撞死

新北市新莊區中正路與化成路口昨天凌晨發生死亡車禍，33歲黃姓男子凌晨2時47分駕駛轎車，沿中正路往三重方向行駛，經過IK...

影／綠島山林火警直升機空中灑水滅火 警下午入場調查

台東綠島鄉山坡保安林地，昨傍晚不明原因失火，因起火點位偏僻山林，火勢晚間被強風帶動蔓延，經綠島消防分隊和機場消防隊及台東...

機車騎士沒戴安全帽當面闖紅燈 台南警不開單「還被表揚」

台南永康有機車騎士不戴安全帽還在警察面前闖紅燈，警察竟然不開單直接放人，引發議論。永康警分局查明後還表示將表揚兩名處理員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦