我國籍「新長發88號」漁船翻覆 漁業署：全力協尋船員
農委會漁業署表示，3月5日接獲國家搜救指揮中心通報，日方在釣魚台東南方約41浬海域發現我國新北市籍「新長發88號」漁船（CT4-2677）翻覆，漁業署立即洽請海洋委員會海巡署派艦前往搜救，並請附近海域作業漁船協尋船員。
漁業署說，我國籍「新長發88號」漁船於本(112)年2月27日由基隆八斗子漁港出海作業，船上共7名船員(1名台籍及 6名印尼籍)，漁業署接獲通報後即協調附近海域作業的「魚OO號」漁船前往協尋，並請海巡署派遣艦艇前往搜救。
漁業署說，「魚OO號」漁船5日15時許抵達現場發現翻覆船體，並開始於附近海域搜救，海巡署連江艦也在5日21時抵達案發海域搜救失蹤人員。
漁業署表示，3月6日上午接獲通報，經日方潛水人員下水搜尋後，於船艙內發現一具大體，身分仍待釐清，漁業署已連繫船主說明搜救情形，並將持續協助搜尋失蹤船員。
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