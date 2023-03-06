畫面曝他沒騎好車 違停害騎士撞上釀傷 車主判無罪

蔡姓男子原先騎在快車道上，經過六合夜市後卻一路右偏，撞上違停的轎車，法官認為是蔡男沒操控好機車釀禍，判違停的張男無罪。翻攝自司法院網站 高雄張姓男子將轎車違停在前金區自立二路上，害蔡姓騎士騎車撞上，蔡男右腳骨折，全身多處擦挫傷，張男被檢方依過失傷害罪起訴，法院審理時，法官發現蔡男一路從快車道「斜切」至慢車道，最後撞上張男轎車，車禍是蔡男沒把機車操控好才造成，判張男無罪。

去年4月10日清晨2時許，張男將轎車違停在自立二路的紅線區上，當時蔡男騎機車經過路段，行經張男車後方時，整個人連人帶車撞向張男左後車尾，蔡男倒地後頭部受傷，右腳踝還有閉鎖性骨折，幸送醫後沒有大礙。

蔡男質疑張男將轎車違停在紅線上，害他騎機車撞上，氣得對張男提告，檢方調查後，認為是張男違停且沒有將轎車緊貼路邊，才害蔡男受傷，依過失傷害罪將張男起訴。高雄地院審理時，張男坦承自己違停有錯，但車禍會發生是蔡男自己問題，他要負的責任更多。

高雄地院審理時，法官勘驗路口監視器畫面，發現蔡男原本騎機車沿自立二路往南行駛，一開始都騎在快車道上，經過自立二路、六合夜市路口時，卻從快車道往右偏移至慢車道上，且一路右偏，最後撞上違停的張男轎車才倒地。

法官認為，蔡男經過自立二路、六和夜市路口後，周邊都沒有其他車輛需要禮讓或閃避，且張男違停的地點左側仍有一定寬度可以讓機車通行，車禍原因應該是蔡男不斷往右偏駛，未注意到車前狀況才會造成。