影／大學生好天真！被抓回警局頻問：不能賭錢嗎？

警方突襲搜索淡水區學府路某麻將棋牌社，查獲31人聚賭麻將，其中12人是大學生。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區學府路某麻將棋牌社，涉嫌用點數卡兌換現金的方式供客人賭博，警方昨天凌晨持搜索票突襲查獲31名賭客，其中12人是大學生，被逮到警局滿臉疑惑：這樣算職業賭場喔？還因湊不出9千元罰款，四處向同學借錢。

淡江大學前面學府路，周邊住了很多學生，路上1家開張5個多月的麻將棋牌社，刻意使用「點數卡」為籌碼讓客人賭博，事後再持卡兌換現金躲避查緝。

警方掌握情資監控多日，昨天凌晨1時許突襲搜索，沒想到店內非常熱鬧，員警不禁脫口而出：哇！這麼多人，滿滿的。清點共有31人都在賭麻將，連同27歲王姓負責人、2萬餘元賭資、以及大批賭具、帳冊、監視器等證物全部查扣帶回偵辦。

這群賭客男男女女從19到58歲都有，其中還有12名大學生，進了警察局才丈二金剛呆愣發問：這樣算職業賭場？算非法聚賭喔？我們打（金額）很小耶！