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府城傳奇抗議車輛再現街頭 南警：今中午拖走

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

被稱為府城十大傳奇之一的抗議車輛，昨天深夜再度出現在台南市區街頭，台南市警二分局經緊急呈報相關單位，完成法定送達通知後，今天中午11點30分起移置2車輛，11點55分完成拖吊。

據了解，這2輛抗議車輛昨天深夜11點多，又停到台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格，這抗議車輛被知名粉專《台南式》網列為府城十大傳奇之一，長期佔用合法停車格，造成當地住戶與臨停民眾不便。

但因為停車費都有定期繳納，車主還會把車子互換停車格，並未違反不得停放超過3天的法規，因此對於這種現象，也只能無奈接受。

後來，台南市交通局宣布，完成公告納管「陳XX欠神明錢不還」等6台車屬廣告用途車輛，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查，目前已有處置的依據。

被稱為府城十大傳奇之一的抗議車輛，昨天深夜再度出現在台南市區街頭，台南市警二分局今天拖吊。記者黃宣翰／翻攝
被稱為府城十大傳奇之一的抗議車輛，昨天深夜再度出現在台南市區街頭，台南市警二分局今天拖吊。記者黃宣翰／翻攝

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