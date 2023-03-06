府城傳奇抗議車輛再現街頭 南警：今中午拖走

被稱為府城十大傳奇之一的抗議車輛，昨天深夜再度出現在台南市區街頭，台南市警二分局經緊急呈報相關單位，完成法定送達通知後，今天中午11點30分起移置2車輛，11點55分完成拖吊。

據了解，這2輛抗議車輛昨天深夜11點多，又停到台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格，這抗議車輛被知名粉專《台南式》網列為府城十大傳奇之一，長期佔用合法停車格，造成當地住戶與臨停民眾不便。

但因為停車費都有定期繳納，車主還會把車子互換停車格，並未違反不得停放超過3天的法規，因此對於這種現象，也只能無奈接受。