快訊

台大助理教授缺國科會計畫升等被打槍 挨批影響學術自由

退休要存千萬元？其實只要「837萬」就夠 專家教搭勞退這樣配置更周全

國際科技大廠狂裁員 台積電、聯發科為何能逆勢徵才？

自願指紋建檔 嘉市警局成功推廣近千人 這情況卻碰壁

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務多年，累計幫近千人建檔，市警局鑑識科發現，若到社福機構，都有超過5成願意按指紋，但曾有派出所員警帶走失長輩返家，順便宣導指紋服務，家屬卻稱「下次不會再讓他走丟」，覺得沒必要；警方說，加強宣導此為預防措施，能幫助快速識別身分。

據統計，嘉市警局2021年自願指紋建檔50人、去年90幾人、今年至今30幾人，1日剛到瑞泰老人長照中心推廣，連中心的員工都熱情參與，認為是有意義的事情。

市警局鑑識科巡官陳俊維說，近幾年去過嘉義特殊教育學校、晨光智能發展中心、伊甸基金會嘉義早療中心等，嘉義特教學校200多名身障學生都願按指紋，需求較高的孩童，今年則針對全市15間長照機構，上、下半年各分配7到8間，但都會先發函機構，確認住民有意願或家屬同意，再前往指紋建檔。

陳俊維也說，宣導指紋建檔時，社福機構、團體的接受度較高，平均超過5成同意，甚至達7成，只是也有民眾覺得沒必要，曾有派出所警員帶著走失長輩返家，趁機推廣按奈指紋、未來能更快辨識身分，卻被家屬反駁「我下次不會再讓他走丟了」。

陳俊維指出，也有人覺得指紋屬隱私，不願意建檔，都尊重個人意願，只是宣導此為預防措施，因走失者若無法正確表達、身上沒攜帶證件或手環等辨識身分的物品，警方也很難即時釐清並聯繫家屬，最後只能安置在社福機構。

嘉市警局表示，採用「攜帶式指紋活體掃描系統」辦理指紋建檔，更簡單、清潔、有效率，家中若有失智長輩或有走失之虞者，家屬或監護人也可主動聯繫市警局鑑識科或分局的偵查隊，申請自願指紋建檔，並附身心障礙證明、身分證明文件，或市警局官網線上預約，機構團體則可申請由警方派員到場提供服務。

此外，市府衛生局建置「守護嘉憶人」系統，透過平安符、或十字架等形式的載具讓失智長者配戴，家屬便可利用APP進行定位或發布協尋，意者可致電到嘉基失智共照中心05-2765041轉6168、聖馬失智共照中心05-2710059申請。

嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務，本月1日到瑞泰老人長照中心提供服務。圖／嘉義市警局提供

嘉義 失智 長照

延伸閱讀

陳時中現身鳴槍！牙醫盃馬拉松嘉市起跑 黃敏惠公開讚阿中

嘉市里長換電動機車、議員盼換電站更普及 市府做法出爐

嘉市汰換17年里長機車 新式電動機車節能減碳安心服務

指紋就能解鎖、首款美製韓系電動車！全新Genesis GV70純電版美規售價出爐

相關新聞

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

新北市深澳籍漁船新長發88號7天前出海，前往日本石垣島北方海域捕鎖管，昨天被人發現下沉，只剩船頭浮出海面，海上台籍船長和...

台灣漁船海上翻覆7人失蹤 傳日方在船艙內找到1具遺體

台灣漁船新長發88號被人發現在日本釣魚台東方海域翻覆，基隆區漁會今天上午接獲通報，日方在船艙內發現1具遺體，另有6人下落...

影／路燈漏電電死？屏東農民缺水「分水灌溉」喪命 檢警釐清死因

農業缺水，屏東縣高樹鄉農民劉姓男子3月4日清晨到沿山公路屏2線10公里處水溝，要分水灌溉時，疑因一旁路燈漏電，劉男突然死...

雲林女半夜外出跟父母通訊說「ok」 差點淪為豬仔在桃機被攔下

年約35歲雲林縣沈姓女子前天深夜騎機車外出，其父母認為半夜出門，覺得怪異，用手機LINE問她去何處，不要太晚回來，幾次聯...

國3疑開啟自動輔助駕駛 賓士車撞上緩撞車...車頭爛了

一輛賓士車今天行駛國道三號台中大甲路段，駕駛疑似開啟自動輔助駕駛功能，未注意內側車道有施工，賓士車撞上緩撞車，車頭嚴重毀...

影／綠島山林大火今凌晨控制 上午開始殘火處理

台東綠島鄉公館村垃圾處理場後方山坡地，昨傍晚不明原因失火，由於起火點位於偏僻處，火勢被強風帶動向南蔓延，綠島消防分隊和機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦