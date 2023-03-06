自願指紋建檔 嘉市警局成功推廣近千人 這情況卻碰壁

嘉義市警局推廣「自願同意」指紋建檔服務多年，累計幫近千人建檔，市警局鑑識科發現，若到社福機構，都有超過5成願意按指紋，但曾有派出所員警帶走失長輩返家，順便宣導指紋服務，家屬卻稱「下次不會再讓他走丟」，覺得沒必要；警方說，加強宣導此為預防措施，能幫助快速識別身分。

據統計，嘉市警局2021年自願指紋建檔50人、去年90幾人、今年至今30幾人，1日剛到瑞泰老人長照中心推廣，連中心的員工都熱情參與，認為是有意義的事情。

市警局鑑識科巡官陳俊維說，近幾年去過嘉義特殊教育學校、晨光智能發展中心、伊甸基金會嘉義早療中心等，嘉義特教學校200多名身障學生都願按指紋，需求較高的孩童，今年則針對全市15間長照機構，上、下半年各分配7到8間，但都會先發函機構，確認住民有意願或家屬同意，再前往指紋建檔。

陳俊維也說，宣導指紋建檔時，社福機構、團體的接受度較高，平均超過5成同意，甚至達7成，只是也有民眾覺得沒必要，曾有派出所警員帶著走失長輩返家，趁機推廣按奈指紋、未來能更快辨識身分，卻被家屬反駁「我下次不會再讓他走丟了」。

陳俊維指出，也有人覺得指紋屬隱私，不願意建檔，都尊重個人意願，只是宣導此為預防措施，因走失者若無法正確表達、身上沒攜帶證件或手環等辨識身分的物品，警方也很難即時釐清並聯繫家屬，最後只能安置在社福機構。

嘉市警局表示，採用「攜帶式指紋活體掃描系統」辦理指紋建檔，更簡單、清潔、有效率，家中若有失智長輩或有走失之虞者，家屬或監護人也可主動聯繫市警局鑑識科或分局的偵查隊，申請自願指紋建檔，並附身心障礙證明、身分證明文件，或市警局官網線上預約，機構團體則可申請由警方派員到場提供服務。