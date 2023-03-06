彰化假日公墓雜草火警47件 打火兄弟另類宣導：麥擱燒啊

清明節前公墓雜草火警大增，彰化縣消防局第二大隊以詼諧的影音宣導，讓人會心一笑之餘，呼籲大家別再燒雜草，也別讓消防隊員疲於奔命。圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書 清明節前的假日公墓雜草火警大增，彰化縣消防局統計3月4、5日兩天假日雜草公墓火災高達47件，第二大隊今天更以詼諧的影音宣導，上演柔性勸道阿伯「賣擱燒啊」，讓人會心一笑之餘，也希望大家別再燒雜草，除了維護公共安全，也別讓消防隊員疲於奔命。

彰化縣消防局第二大隊今天在臉書上架一則「柔性宣導」勿燒雜草影音引發討論，影音中阿伯亂燒雜草，還要消防員「柔性勸導」，氣得消防員翻白眼「拳頭都硬了」，影音雖搞笑，但也透露出消防員的無奈。

編導這則宣導影音的第二大隊小隊長劉駿禹說，為了加深大家印象，讓宣導影片不要太教條，而用詼諧方式出擊，劇中演阿伯的是員林分隊消防員游新啟，犧牲形象的演出讓大家笑翻，不過他可是NG多次，才順利「達成任務」。

別看消防人員用逗趣方式宣導，其實打火兄弟因為這些亂燒雜草而救災勤務非常辛苦，光昨天和前天兩天假日彰化縣全縣雜草公墓火災共47件，其中公墓11件、雜草31件、廢棄物5件。

包括彰化市建國科大後山的火燒山從3月3日下午燒到午夜12時，消防人員搶救了9小時，還一度逼近民宅及建國科大國際宿舍，嚇得日本學生被暫時撤到其他宿舍。隔天在花壇鄉第10公墓下午又有雜草火警，燒到隔天近中午，共燒了21小時，彰化、花壇、大村、員林等消防隊員輪番打火，共出動58人次、29車搶救，二起火災都各燒了三公頃。

彰化市長林世賢也趕緊去慰勞消防隊員，並表示，市公所將在路口增設監視器，揪出縱火焚燒雜草者重懲。

彰化縣消防局局長施順仁表示，祭祖掃墓時勿以燃燒方式整地除草，焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，做到「除草不用火」、「紙錢不燃燒」、「爆竹不燃放」、「菸蒂不亂丟」、「垃圾要帶走」，大家隨手做好火災預防的簡單小動作，就可以避免林野墓地火災發生。

消防局也提醒大家，亂燒雜草山林者依消防法可處罰3000元，空污法最高可處罰10萬，還可能會被依公共危險罪移送法辦。