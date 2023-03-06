影／「一秒致負」桃園車禍18機車連環倒 百萬大重機也遭殃

任男轎車車頭也受損嚴重，疑車速快。記者楊湛華／翻攝

桃園市桃園區日前發生一起怵目驚心車禍，路邊18輛機車受波及被撞成一團，流傳網路；警方今調查指出是一輛直行轎車撞上左轉車後失控，衝向路邊所致，2名男駕駛均無酒駕、受傷，肇事責任還在釐清中。

桃園警分局調查，曾姓男子2日6時55分許駕駛轎車由龍泉六街停車場駛出左轉，與沿龍泉六街往龍壽街方向直行的任姓男子轎車發生碰撞後，導致任男車輛失控撞擊路邊機車共18輛。

有網友以「一分鐘教你如何致負」在社群平台分享案發影片，眼尖發現其中一輛被撞的是BMW百萬大型重型機車，並表示「希望他（轎車車主）有保險」；留言區紛表示「有抱負的人」、「撒錢囉」、「一秒致負」。