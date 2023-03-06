影／路燈漏電電死？屏東農民缺水「分水灌溉」喪命 檢警釐清死因

農業缺水，屏東縣高樹鄉農民劉姓男子3月4日清晨到沿山公路屏2線10公里處水溝，要分水灌溉時，疑因一旁路燈漏電，劉男突然死亡，被發現時仰躺在水溝，四隻捲縮死亡，檢警相驗後初步沒有明顯外傷，將解剖釐清死因。

警方接獲報案到場釐清，沿山公路往青葉部落路口處水溝，現場沒有打鬥痕跡，死者沒有明顯外傷，67歲劉姓老農，平時如自耕農田需灌溉，則會至案發地水溝內將阻擋水源的擋板及石頭移開讓水流至田地。

調閱路口監視器，死者曾3月4日4時30分至現場觀看水位，4時38分水溝內出現頭燈光源，後續均未見死者蹤影，直到清晨6點40分路過民眾發現後趕緊報案。

屏東縣議員王景山說，農民為了灌溉農作物，因缺水水量不足大家要輪灌，不得不在晚上去分水灌溉，結果在分水過程因身體泡水，疑因路燈漏電，被電到手腳捲縮死亡仰躺在水溝裡，水溝水並不多。