聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／路燈漏電電死？屏東農民缺水「分水灌溉」喪命 檢警釐清死因
農業缺水，屏東縣高樹鄉農民劉姓男子3月4日清晨到沿山公路屏2線10公里處水溝，要分水灌溉時，疑因一旁路燈漏電，劉男突然死亡，被發現時仰躺在水溝，四隻捲縮死亡，檢警相驗後初步沒有明顯外傷，將解剖釐清死因。
警方接獲報案到場釐清，沿山公路往青葉部落路口處水溝，現場沒有打鬥痕跡，死者沒有明顯外傷，67歲劉姓老農，平時如自耕農田需灌溉，則會至案發地水溝內將阻擋水源的擋板及石頭移開讓水流至田地。
調閱路口監視器，死者曾3月4日4時30分至現場觀看水位，4時38分水溝內出現頭燈光源，後續均未見死者蹤影，直到清晨6點40分路過民眾發現後趕緊報案。
屏東縣議員王景山說，農民為了灌溉農作物，因缺水水量不足大家要輪灌，不得不在晚上去分水灌溉，結果在分水過程因身體泡水，疑因路燈漏電，被電到手腳捲縮死亡仰躺在水溝裡，水溝水並不多。
王景山說，他昨天晚間請警方、台電公司與死者家屬到場檢測漏電狀況，溝壁有電流通過，且之前也有居民反映路燈有漏電情況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言