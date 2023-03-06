載到詐騙男...機靈運將通報湖內警 逮2嫌保住民眾退休金

日前一名計程車運將通報湖內分局湖內派出所，聲稱載到行為詭異的謝姓男乘客，對方通話內容涉及檢察官、公文等關鍵字眼，猶如詐騙車手。警方獲報循線找到謝男，果真如司機所言，警順勢要求謝男回應上游達成任務，並相約賣場交付贓款給「收水」黃姓車手，最終順利逮獲謝、黃二嫌，依詐欺罪嫌移送，並溯源偵辦。

湖內分局指出，當時湖內派出所獲報，所長林信宏即率員前往讓乘客下車處，果真發現運將所描述的18歲謝男，當警一上前盤查時，謝男眼神不時飄移且答非所問，正好手機突然來電，讓謝男神情更加不安，此時警方把握機會突破心防，終於讓謝配合警方調查。

緊接著，如同上演電影「神鬼交鋒」諜對諜劇情，警方順勢讓謝男佯稱達成任務，並持續與詐欺集團上游通話，約定在高雄市某區百貨公司交付贓款，警隨即火速至賣場布線，雖詐欺集團想利用商場人潮作為掩護，但當場仍讓警方查獲詐騙集團負責收取贓款的「收水」車手頭，年僅20歲的黃男，而黃男見形跡敗露只好乖乖配合警方調查。