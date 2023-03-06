聽新聞
test
0:00 / 0:00
載到詐騙男...機靈運將通報湖內警 逮2嫌保住民眾退休金
日前一名計程車運將通報湖內分局湖內派出所，聲稱載到行為詭異的謝姓男乘客，對方通話內容涉及檢察官、公文等關鍵字眼，猶如詐騙車手。警方獲報循線找到謝男，果真如司機所言，警順勢要求謝男回應上游達成任務，並相約賣場交付贓款給「收水」黃姓車手，最終順利逮獲謝、黃二嫌，依詐欺罪嫌移送，並溯源偵辦。
湖內分局指出，當時湖內派出所獲報，所長林信宏即率員前往讓乘客下車處，果真發現運將所描述的18歲謝男，當警一上前盤查時，謝男眼神不時飄移且答非所問，正好手機突然來電，讓謝男神情更加不安，此時警方把握機會突破心防，終於讓謝配合警方調查。
緊接著，如同上演電影「神鬼交鋒」諜對諜劇情，警方順勢讓謝男佯稱達成任務，並持續與詐欺集團上游通話，約定在高雄市某區百貨公司交付贓款，警隨即火速至賣場布線，雖詐欺集團想利用商場人潮作為掩護，但當場仍讓警方查獲詐騙集團負責收取贓款的「收水」車手頭，年僅20歲的黃男，而黃男見形跡敗露只好乖乖配合警方調查。
警方表示，這起詐騙金額總計64萬元，本是民眾辛苦工作的退休養老金，竟遭詐騙集團覬覦拐騙，謝、黃二嫌依詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。警方提醒，內政部警政署統計詐騙手法前5名分別為：假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙，民眾應多加提防。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言