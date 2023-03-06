雲林女半夜外出跟父母通訊說「ok」 差點淪為豬仔在桃機被攔下

年約35歲雲林縣沈姓女子前天深夜騎機車外出，其父母認為半夜出門，覺得怪異，用手機LINE問她去何處，不要太晚回來，幾次聯繫她都有回應，只不斷回復「ok」，直到昨天凌晨仍未返家，愈發奇怪，其父母報案求助，透過手機追蹤，發現她手機位置竟出現在桃園國際機場，馬上聯絡航警局將她攔下，化解一樁淪為「柬埔寨豬仔」的危機。

斗南分局斗南派出所昨天凌晨約1時，接獲民眾報案稱其女兒，行為舉止怪異，半夜十點多，騎機車外出，家人擔心用LINE問她，她都有回覆，指都簡單回答「ok」「沒事」「好」，但並未透露她要去哪裡，家人覺得怪怪，也曾多發了幾通LINE，她都有保持回應未曾有失聯。

直到深夜，沈女半夜還不回家，其家人愈想愈不對，擔心其安危，才報案尋求協助，警方漏夜到各地尋找，沒多久就找到沈女停放在斗南火車站前的機車。

並調閱監視器發現她已搭火車離開，即用手機定位尋找，竟發現沈女定位在桃園國際機場附近。沈女無端跑到機場，警方很快反應可能是柬埔寨人蛇事件，不敢怠忽，立即通報所在位置的航空警察局，終於在昨天上午九時許，在桃園機場內尋獲，並將她帶回雲林。

「多一分小心可化解危機。」斗南分局第三組長李原閔呼籲，家中如有精神情緒狀況不佳的家人，應多加留意，避免單獨在家或任其外出，注意其可能的活動範圍、常穿衣著、飾品、特徵以及使用交通工具車牌號碼等，也請大眾如有遇到疑似走失人口，多一分關心，發現異狀盡速報警。