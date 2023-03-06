台南賭客打麻將疑出老千被打頭報警 警到場見聚賭全部送辦
台南市中西區西門路2段某民宅，昨晚報案有糾紛，警方接獲報案到場處理，查出20歲杜姓男子懷疑58歲陳姓男賭客出老千，憤而打傷人，但陳否認出老千，並暫不提出傷害告訴。警方依賭博罪嫌將41歲陳姓屋主送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰9000元 。
市警二分局於昨晚9點20分許獲報西門路2段某民宅有糾紛情事，案經員警到場處理，發現有4名民眾於該處所打玩麻將賭博，陳姓男子（58歲）遭懷疑有摸牌出千詐賭，遭同桌打麻將杜姓男子（20歲）徒手掌摑致有頭部擦傷情形。陳姓男子趁機向在屋外女性友人報案求救。
案經員警全數帶回調查，遭打陳男暫不提傷害告訴。但該處民宅以麻將聚賭抽頭營利部分，警方將陳姓屋主（41歲）依賭博罪函送法辦，4名賭客並依違反社會秩序維護法，各裁罰9000元。
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