台南賭客打麻將疑出老千被打頭報警 警到場見聚賭全部送辦

台南市中西區西門路2段某民宅，昨晚報案有糾紛，警方接獲報案到場處理，查出20歲杜姓男子懷疑58歲陳姓男賭客出老千，憤而打傷人，但陳否認出老千，並暫不提出傷害告訴。警方依賭博罪嫌將41歲陳姓屋主送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰9000元 。

市警二分局於昨晚9點20分許獲報西門路2段某民宅有糾紛情事，案經員警到場處理，發現有4名民眾於該處所打玩麻將賭博，陳姓男子（58歲）遭懷疑有摸牌出千詐賭，遭同桌打麻將杜姓男子（20歲）徒手掌摑致有頭部擦傷情形。陳姓男子趁機向在屋外女性友人報案求救。