與妻打零工養4兒女 桃園男不堪重擔路倒 結局超感人
桃園市觀音區一名張姓男子不堪經濟壓力，昨晚獨自外出喝酒解悶，卻不小心喝太多醉倒在路邊；員警獲報前往關心，得知男子家境清苦，一番開導平復他心情，喊聲「加油」，再護送返家休息。
大園警分局草漯派出所昨晚8時許接獲民眾報案，一名男子在觀音區長春街的人行道上，蜷縮身體倒在路邊，不停發抖，口中還不斷念念有詞、精神恍惚，疑似喝醉酒，副所長包銘弁、警員劉冠廷獲報立即前往關心。
張男（55歲）見到員警後，一股情緒傾洩而出，他表示自己有4個兒女要養，他和太太靠著打零工維生，雖然有領取低收入戶補助，但仍然是入不敷出，經濟重擔壓得他喘不過氣，又沒有人可以訴苦，不知該怎麼辦只能借酒澆愁。
員警見當時天色已晚、視線不佳，寒風凜冽，擔心張男獨自回家會有危險，便將他攙扶上車護送返家，途中也對張男關懷開導，要他為了孩子加把勁，讓他心情回復平穩；最後張男語帶哽咽向員警道謝，非常感謝警方的熱心關懷。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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