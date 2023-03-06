國3疑開啟自動輔助駕駛 賓士車撞上緩撞車...車頭爛了

一輛賓士車今天行駛國道三號台中大甲路段，駕駛疑似開啟自動輔助駕駛功能，未注意內側車道有施工，賓士車撞上緩撞車，車頭嚴重毀損，駕駛未受傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七大隊調查，今天早上8點48分，在國道3號南向162.7公里發生2輛車追撞事故，經過初步了解，57歲方姓駕駛開賓士車，疑似開啟自動輔助駕駛行駛於內側車道，未注意車前狀況，追撞前方移動性施工之緩撞車，賓士車頭嚴重毀損凹陷，緩撞車防撞桿毀損。

車禍發生後，一度影響內側車道，未造成回堵情形，車流正常，早上9點16分完全排除恢復通車，無人受傷；此事故經檢測駕駛酒測值皆為零，詳細事發經過及肇事原因待進一步調查釐清。