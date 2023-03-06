屏東高樹鄉男子陳屍溝渠 疑為引水灌溉發生意外

屏東67歲的劉姓男子，4日清晨被發現陳屍高樹鄉建興村一處溝渠，警方初步了解，劉男平時務農為生，疑為引水灌溉農田發生意外，劉男無明顯外傷，確切死因需進一步解剖釐清。

屏東縣警察局里港分局高樹所副所長高三郎今天接受媒體聯訪指出，4日清晨6時許接獲報案，派員至現場處理，並由偵查隊到埸蒐證。調閱路口監視器，發現劉姓死者4日清晨4時30分至案發地點觀看溝渠水位，4時38分溝渠內出現頭燈光源，後續均未見劉男蹤影。

高三郎表示，初勘現場無打鬥痕跡，劉男也無明顯外傷。全案已報台灣屏東地方檢察署刑事相驗，詳細發生原因仍待釐清。

警方初步了解，劉男務農為生，平時若需要灌溉，會到溝渠內將阻擋水源擋板及石頭移開，讓水流至田地。