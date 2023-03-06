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影／綠島山林大火今凌晨控制 上午開始殘火處理
台東綠島鄉公館村垃圾處理場後方山坡地，昨傍晚不明原因失火，由於起火點位於偏僻處，火勢被強風帶動向南蔓延，綠島消防分隊和機場消防隊，昨晚起都出勤打火，台東林管處消防員今天也進島協助，目前大部分區域已撲滅，人工進入林區殘火火處理。
綠島垃圾處理場後方山林昨傍失火，火勢因強風往南延燒，居民都憂心擴及鄰近的溫泉村民宅，鄉長謝賢裕到場了解協調，並連絡台東林管處消防人員今天進島滅火，同時請空勤隊直升機待命，視情況出動。
綠島鄉長謝賢裕表示，這場山林火警昨天下午4點多發生，因起火點位於偏僻處，加上昨天風很大，火勢在林區迅速蔓延，讓消防義消人員忙了一整夜，大約凌晨1點多控制火勢，今天上午風停了、消防人員逐漸將火撲滅，開始殘火處理。
謝賢裕說，起火點附近平常少有人煙，研判有人施放煙火造成，昨天晚間火最大，居民都擔心火勢蔓延到溫泉聚落，所幸消防弟兄已經將火勢控制，呼籲遊客和鄉民在島內空曠地區，不要隨意施放煙火，但詳細起火原因還是由警消調查。
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