影／綠島山林大火今凌晨控制 上午開始殘火處理

台東綠島鄉公館村垃圾處理場後方山坡地，昨傍晚不明原因失火，由於起火點位於偏僻處，火勢被強風帶動向南蔓延，綠島消防分隊和機場消防隊，昨晚起都出勤打火，台東林管處消防員今天也進島協助，目前大部分區域已撲滅，人工進入林區殘火火處理。

綠島垃圾處理場後方山林昨傍失火，火勢因強風往南延燒，居民都憂心擴及鄰近的溫泉村民宅，鄉長謝賢裕到場了解協調，並連絡台東林管處消防人員今天進島滅火，同時請空勤隊直升機待命，視情況出動。

綠島鄉長謝賢裕表示，這場山林火警昨天下午4點多發生，因起火點位於偏僻處，加上昨天風很大，火勢在林區迅速蔓延，讓消防義消人員忙了一整夜，大約凌晨1點多控制火勢，今天上午風停了、消防人員逐漸將火撲滅，開始殘火處理。