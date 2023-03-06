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趕上班...高雄88快速道路一早連3起車禍 車陣塞4公里

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台88線西向1.3公里近鳳山路段，今天上午6時發生道路救援車擦撞轎車意外，後方曳引車為閃避，切換車道和大貨車擦撞，造成轎車撞上轎車，所幸3起連環撞車禍，無人受傷；因正值上班尖峰期，車禍現場瞬間變停車場，車陣綿延4公里，直到上午8時5分才排除。

鳳山分局警方調查，今天上午6時許，位於台88快速道路西向1.3公里處，由35歲林姓男子駕駛的道路救援車和22歲徐姓女子所駕駛的轎車發生擦撞車禍，當時48歲陳姓男子駕駛的曳引車見前方有事故，切換車道時，不慎和46歲陳姓男子駕駛的大貨車擦撞。

兩起事故發生後，57歲的張簡男子駕駛轎車在後方車道，因未保持安全距離，追撞，54歲簡姓男子所駕駛的轎車，所幸3起車禍事故未釀成人員受傷。

警方獲報趕抵現場處理，詳細車禍肇責進一步調查；因正值上班尖峰時間，車輛湧入88快速道路，車流無法排解，車禍現場宛若大型停車場，車陣綿延4公里之遠，直到8時5分許，才順利排除。

48歲陳姓男子駕駛的曳引車見前方有事故，切換車道時，不慎和46歲陳姓男子駕駛的大貨車擦撞。記者石秀華／翻攝
48歲陳姓男子駕駛的曳引車見前方有事故，切換車道時，不慎和46歲陳姓男子駕駛的大貨車擦撞。記者石秀華／翻攝
48歲陳姓男子駕駛的曳引車見前方有事故，切換車道時，不慎和46歲陳姓男子駕駛的大貨車擦撞。記者石秀華／翻攝
48歲陳姓男子駕駛的曳引車見前方有事故，切換車道時，不慎和46歲陳姓男子駕駛的大貨車擦撞。記者石秀華／翻攝
高雄88快速道路今天上午6時連續發生3起車禍，所幸無人受傷，但上班車陣塞4公里長，現場如大型停車場。圖／翻攝社群「南部記者爆料網」
高雄88快速道路今天上午6時連續發生3起車禍，所幸無人受傷，但上班車陣塞4公里長，現場如大型停車場。圖／翻攝社群「南部記者爆料網」
57歲的張簡男子駕駛轎車在後方車道，因未保持安全距離，追撞，54歲簡姓男子所駕駛的轎車。記者石秀華／翻攝
57歲的張簡男子駕駛轎車在後方車道，因未保持安全距離，追撞，54歲簡姓男子所駕駛的轎車。記者石秀華／翻攝
台88快速道路西向1.3公里處，由35歲林姓男子駕駛的道路救援車和22歲徐姓女子所駕駛的轎車發生擦撞車禍。記者石秀華／翻攝
台88快速道路西向1.3公里處，由35歲林姓男子駕駛的道路救援車和22歲徐姓女子所駕駛的轎車發生擦撞車禍。記者石秀華／翻攝

車禍 車道

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