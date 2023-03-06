台中男騙國中女傳裸照 中警辦抽獎活動提醒「五不」

台中市無業劉姓男子在前年中旬透過網路遊戲，認識一名國中少女，先傳自身「露屌照」，要求比照辦理，但他收到少女裸照後卻外傳。檢方去年底偵結起訴，台中市婦幼隊今以此案例，提醒在學學子，切勿傳送、散布私密照片，以免構成犯罪，也讓被害人陷入痛苦深淵。

台中市警局婦幼隊前年中旬接獲一名13歲國中少女報案，私密照片遭劉姓男子外流，據後續調查，原來二人是透過網路遊戲認識，經過一段時間交往後，雙方建立信任感，劉就傳送自己裸露下體的照片給少女，也要求少女「比照辦理」，少女在半推半就下配合，但照片、影片卻被劉傳送到網路。

台中市婦幼隊表示，全案在去年底已偵結，將劉男依兒童及少年性剝削防制條例起訴，也藉此案例提醒，類似的「數位／網路性別暴力」的案件不少，涵蓋範圍也廣。

婦幼隊說，舉凡在網路上散布、播放未經當事人同意的私密影像、利用數位科技跟蹤騷擾他人、發表性別相關的仇恨言論等行為，都可能構成犯罪，其中最常見的態樣，即是誘騙取得他人性私密影像後外傳，甚至勒索被害人，使被害人一步步落入絕望、痛苦的深淵。

婦幼隊長許正懋說，為宣導民眾防制性私密影像外流，趁婦女節前夕，透過網路宣導抽獎活動，教導民眾「五不」撇步，包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不傳私密照、不取笑被害人的觀念，希望還給民眾一個不必感到恐懼、無助的生活空間。