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印尼籍情侶激烈爭吵 警上門發現他遭通報失聯整整2年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

印尼情侶日前在台北市一家旅店門口爆發激烈爭吵，警方接獲民眾報案後到場處理，發現男子已遭通報為失聯移工整整2年，欲將其帶回時，男子又趁隙奪門逃跑，所幸員警機警反應，立刻在旅店門口壓制男子，後續將其解送移民署專勤隊查處。

警方調查，26歲印尼籍男子及40歲印尼籍女子是一對情侶，2月間在台北市中正區一家旅店外激烈爭吵，引來民眾報警處理。

轄區警方派員到場，發現2人回到旅店房間內，經查訪，確定男子已遭雇主通報失聯整整2年，因故與女友爭吵，拒絕分手並哄騙回房間，正準備依法將男子帶回時，他卻假裝講電話，撞開員警奪門而逃。

員警見狀立刻上前追捕，在旅店門前壓制男子，後續將其送交移民署台北專勤隊查處。

警方表示，員警及時介入該對情侶爭吵，避免女子遭受危害的可能；呼籲民眾，若欲協調糾紛，切勿單獨赴約，溝通時應保持理性，若有不法情事，應立刻撥打110專線求助。

員警見狀立刻上前追捕，在旅店門前壓制男子，後續將其送交移民署台北專勤隊查處。記者李隆揆／翻攝
員警見狀立刻上前追捕，在旅店門前壓制男子，後續將其送交移民署台北專勤隊查處。記者李隆揆／翻攝

移民署 情侶 印尼

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