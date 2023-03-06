台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

新北市深澳籍漁船新長發88號7天前出海，前往日本石垣島北方海域捕鎖管，昨天被人發現下沉，只剩船頭浮出海面，海上台籍船長和6名印尼漁工下落不明。日本海上保安部已在搜救，我方海巡署也派出連江艦視海流在海面救援。

據了解，新長發88號漁船2月27日深夜11點從八斗子漁港出海，前往接近釣魚島海域捕撈鎖管，依照過去捕魚紀錄，約在15到20天後返回八斗子漁港。

日本自衛隊昨天下午1點30分（台灣時間中午12時30分）左右，回報日本海上保安本部，指在沖繩縣石垣島北方約150公里的釣魚台海域，看到1艘台灣船籍漁船翻覆下沉，未見人員，已在海面搜救。