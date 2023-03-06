聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤
新北市深澳籍漁船新長發88號7天前出海，前往日本石垣島北方海域捕鎖管，昨天被人發現下沉，只剩船頭浮出海面，海上台籍船長和6名印尼漁工下落不明。日本海上保安部已在搜救，我方海巡署也派出連江艦視海流在海面救援。
據了解，新長發88號漁船2月27日深夜11點從八斗子漁港出海，前往接近釣魚島海域捕撈鎖管，依照過去捕魚紀錄，約在15到20天後返回八斗子漁港。
日本自衛隊昨天下午1點30分（台灣時間中午12時30分）左右，回報日本海上保安本部，指在沖繩縣石垣島北方約150公里的釣魚台海域，看到1艘台灣船籍漁船翻覆下沉，未見人員，已在海面搜救。
我國國家搜救中心接獲日方通報後，已通報海巡署調派北機隊連江艦前往該處海域搜救。我國有艘在附近海域作業的漁船也前往搜救一段時間，因為未發現人員，回到漁區作業。基隆漁業電台將每小時通報搜救資訊，請附近漁船協助救援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言