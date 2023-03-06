快訊

拉高顏值！「口罩遮三醜」 真的有科學根據

【早晨財經速解讀】台2月製造PMI回升51 復甦期來了？

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市深澳籍漁船新長發88號7天前出海，前往日本石垣島北方海域捕鎖管，昨天被人發現下沉，只剩船頭浮出海面，海上台籍船長和6名印尼漁工下落不明。日本海上保安部已在搜救，我方海巡署也派出連江艦視海流在海面救援。

據了解，新長發88號漁船2月27日深夜11點從八斗子漁港出海，前往接近釣魚島海域捕撈鎖管，依照過去捕魚紀錄，約在15到20天後返回八斗子漁港。

日本自衛隊昨天下午1點30分（台灣時間中午12時30分）左右，回報日本海上保安本部，指在沖繩縣石垣島北方約150公里的釣魚台海域，看到1艘台灣船籍漁船翻覆下沉，未見人員，已在海面搜救。

我國國家搜救中心接獲日方通報後，已通報海巡署調派北機隊連江艦前往該處海域搜救。我國有艘在附近海域作業的漁船也前往搜救一段時間，因為未發現人員，回到漁區作業。基隆漁業電台將每小時通報搜救資訊，請附近漁船協助救援。

新長發88號漁船7天前從基隆八斗子漁港出海作業，昨天禮滿發現在釣魚台東方海域下沉，台籍船長和6名印尼漁工下落不明。圖／翻攝自GoogleMap
新長發88號漁船7天前從基隆八斗子漁港出海作業，昨天禮滿發現在釣魚台東方海域下沉，台籍船長和6名印尼漁工下落不明。圖／翻攝自GoogleMap

日本 海巡署

延伸閱讀

印尼國家石油公司油庫爆炸 民宅遭波及已致13死

2遠洋漁船失聯32人生死未卜 海委會主委管碧玲：未放棄搜救

東港漁船失聯 家屬質疑搜救卡關？海巡署：持續搜索

漁船「聯昇發」翻覆船體找到了 16名失蹤船員協尋中

相關新聞

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

新北市深澳籍漁船新長發88號7天前出海，前往日本石垣島北方海域捕鎖管，昨天被人發現下沉，只剩船頭浮出海面，海上台籍船長和...

印尼籍情侶激烈爭吵 警上門發現他遭通報失聯整整2年

印尼籍情侶日前在台北市一家旅店門口爆發激烈爭吵，警方接獲民眾報案後到場處理，發現男子已遭通報為失聯移工整整2年，欲將其帶...

國1楠梓交流道內線3小客車追撞 上班尖峰車流壅塞

國道一號北上351K+990高雄岡山路段，今天上午7時20分許，發生三輛小客車追撞事故，造成車道占用，一度車流回堵壅塞；...

飆車自摔警車輾過 騎士未脫險

一群機車騎士昨天凌晨在新北市二重疏洪道高速衝過警方防制點，蘆洲警分局更寮派出所巡邏車鳴笛追去，其中三輛沿途狂飆、逆向、闖...

追攔飆車騎士 非正當防衛 警恐面對過失傷害

新北警方追攔飆車騎士，不慎輾過自摔騎士導致重傷，法界人士多認為，員警追車符合比例原則，但仍可能面對過失傷害責任。

詐團假冒財經專家 騙婦300萬

假投資詐騙攀升，有詐騙集團假冒財經專家阮慕驊、作家吳淡如名號行騙，透過臉書帳號、粉絲專頁或LINE群組招攬投資，各地紛傳有人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦