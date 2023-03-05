影／想完成任務卻力不從心…外送員送餐途中心肌梗塞 倒地不起
53歲的Uber Eats黃姓外送員，今天上午10時許騎機車在三重區三和路送餐途中，突然不明原因衝撞路旁整排機車倒地，救護車趕抵時已無呼吸心跳，不幸死亡。
警方檢視路旁監視器影像，令人鼻酸：他似乎有查覺自己身體出狀況，在三和路三段11巷內已經搖搖擺擺蛇行不穩，頻頻用雙腿撐地保持平衡，還二度停下喘息，勉強騎著機車，仍想完成送餐，但力不從心，最後在右轉三和路上時不幸撞倒路旁整排機車，黃也倒地不起；下午相驗結果顯示他心肌梗塞送命。
員警和救護車獲報趕抵，連忙將黃姓男子送北市馬偕醫院，不幸急救無效，上午11時42分宣告死亡。下午檢方會同法醫相驗結果他是心肌梗塞送命。
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