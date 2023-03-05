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新北男解除1000萬定存要投資 警及時攔詐守住辛苦錢

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市32歲林姓男子日前跑去板橋農會櫃檯，稱要解除定存1000萬元，轉匯至其他帳戶，行員見金額龐大認定有異，報警請警方協助，警方趕抵，詢問得知林男要投資股票，再細問發現，原來他遇上假投資真詐騙，經解說後，順利守住他辛苦錢。

板橋分局沙崙派出所警員蔡博任、陳宗毅、林書楷，1月9日下午1點多獲報，板橋農會有民眾辦理鉅額解除定存轉匯，疑似遭詐騙趕抵。警員蔡博任詢問「怎麼要匯這麼多錢」，林男表示「有加入投資群組，對方稱有內線消息可以投資」。

蔡員細問之下，發現林男根本沒見過對方，而且是對方主動拉他進Line群組，認定他遇到常見的假投資真詐騙，耐心向他解釋詐騙集團慣用手法，與過去案例。

警方解說，詐團會假借「有掌握股票飆股的內線消息，可代為操作獲利」等話術，讓被害人誤信，實則「根本領不到錢」，經雙方溝通，順利打消林男匯款念頭，成功守住他辛苦錢。

板橋警方表示，此次1000萬元攔阻金額非常巨大，能順利替民眾守住財產，讚許蔡員行政協助上很用心。蔡博任表示，能幫到民眾的感覺很開心，畢竟大家賺錢很辛苦，財產得來不易。

板橋警方統計，去年轄內詐騙案發生763件，財損金額達5億1000多萬元，經分析詐騙手法前3名為「猜猜我是誰」、「假投資」、「假冒公務員詐財」，提醒民眾，詐團會利用人性弱點，如標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明等情形，即為假投資真詐財警訊，切勿輕信。

板橋分局沙崙派出所警員蔡博任，今年初順利幫民眾攔阻1000萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
板橋分局沙崙派出所警員蔡博任，今年初順利幫民眾攔阻1000萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
板橋分局沙崙派出所警員蔡博任，今年初順利幫民眾攔阻1000萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
板橋分局沙崙派出所警員蔡博任，今年初順利幫民眾攔阻1000萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
板橋分局沙崙派出所警員蔡博任，今年初順利幫民眾攔阻1000萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
板橋分局沙崙派出所警員蔡博任，今年初順利幫民眾攔阻1000萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 農會 公務員

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