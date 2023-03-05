影／遊民從容摸走2個零錢捐款箱 店員查覺走出去攔小偷

新北市三重區昨天有1個遊民緩緩走進火鍋店，當著店員面前若無其事「拿」走零錢捐款箱，店員慢半拍發現不太對，才慢慢走出去攔小偷。過程全被監視器錄下，卻不像一般竊賊抓了就跑、失主焦急去追，反而一度被懷疑：這影片是慢動作播放嗎？

47歲邱姓遊民是慣竊，昨天傍晚6時許在三重區三和路二段，緩緩走進小火鍋店站在櫃台前，直接伸手拿起2個零錢捐款箱。他身旁自動門緩緩關上，先後有2名店員走到櫃台看見他，一開始不以為意，各忙各的又走離櫃台。

等到自動門再打開，邱男便直接轉身，不疾不徐往外走。這時其中1名店員又走回櫃台，才發現桌上兩個零錢箱不見了，於是跟著走出去攔下邱男，他並非酒醉導致動作緩慢，也沒反抗或逃跑，和平地交出2個箱子和裡面的200元零錢。

店員隨後撥打110電話通報發生竊案，警方將邱男帶回調查，檢視店內監視器影像，卻發現過程異常緩慢，猶如慢動作播放。警詢後將邱男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。