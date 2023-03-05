蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

宜蘭礁溪一間蔥油餅店日前遭到客人爆料，給300元買220元的蔥油餅，疑被老闆娘用大拇指搓掉一張百元鈔，再向客人要100元，雖然事後退還給客人，但影片被貼上網，負評排山倒海至今難止血，店家歇業；精神科醫師沈政男今天臉書貼文說「有影片不一定看得到真相」，這是「很糟糕的公審與爆料文化」。

名醫沈政男臉書貼文說，用0.25的慢速看了非常多次，明明是兩百二十元的蔥油餅，老闆娘接下三張一百元鈔票以後沒地方放，又要找錢，於是用一手握在手中，結果在握的過程裡，有一張夾進了食指與中指之間，於是握起來時不小心溜掉了，掉到地上，根本沒有什麼刻意用拇指搓掉的動作；後來老闆娘與客人滿地找鈔票，好不容易在桌子底下找到，試問，如果老闆娘反覆用這樣的手法騙人，為什麼地上不是到處都是鈔票？

沈政男指出，貼出影片的人說「老闆娘找錢時說，少了一百元！」有人就解讀成，嘿，如果真的以為只給兩百元，應該會說少了二十元！怎麼會說少了一百元？可見是騙人！

大錯特錯。如果要騙人，才會說少了二十元啦！就是因為老闆娘沒有要騙人，才會找錢以後發現手中只有兩百元，而根據原本三張一百元的印象，跟客人說少了一百元。

沈政男說，如果老闆娘拿了三百元以後，想要講成只給兩百元，是不是會跟客人說少了二十元？就是因為老闆娘印象中接下了三百元，記得要找八十元，也一手握鈔票，然後兩手在鐵盒裡挖出了零錢要找給客人，結果後來發現怎麼只剩兩張鈔票？才會跟客人說少了一百元。

還有，兩百二十元蔥油餅，客人一定給三張百元鈔票來付錢嗎？不會給五百元、一千元，或者五百二十元、一千零二十元嗎？有多少可能的給法？難道老闆娘要事先練習這麼多狀況下，如何搓掉鈔票？