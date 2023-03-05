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阿里山鄉2名登山客扭傷與骨折 搭直升機下山送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣消防局昨天下午接獲通報有登山客在阿里山鄉水漾森林因扭傷無法下山，縣消派員上山援助協助下山，山路崎嶇搬運困難；不久另有名登山客在阿里山鄉新高口往白雪村附近摔傷骨折，縣消防局透過消防署聯絡直升機救援，2名傷患先後由空勤總隊直升機以吊掛方式上機送到送台中清泉崗機場，救護車送梧棲童綜合救治。

縣消防局表示，昨天下午3時18分接獲阿里山鄉新高口往白雪村方向附近有1行17人，有名年約40歲女性山友摔傷疑似左腳骨折，即派遣阿里山及奮起湖等分隊3車6人前往，警員及3名林務局人員支援，今天零時32與傷者會合，查看患者傷勢狀況無法行走，縣消與消防署聯絡，今天上午9時17分由直升機至白雪村將傷者吊掛上機。

縣消表示，昨天下午2時38分，接獲阿里山鄉水漾森林酒瓶營地附近有1行8人，其中年約43歲女性山友扭傷右腳踝無法行走，阿里山、奮起湖、三和、雙福、祥和、竹崎、中埔及祥和等分隊9車15人前往，於今天零時58抵達現場，考量夜間地形崎嶇及患者傷勢狀況，與消防署聯絡後，今天上午9時49分在酒瓶營地附近吊掛上直升機，一同與白雪村山域事故案患者由直升機送台中清泉崗機場，護送梧棲童綜合救治。

山路崎嶇不平，救援人員小心翼翼搬運傷患。記者李宗祐／翻攝
山路崎嶇不平，救援人員小心翼翼搬運傷患。記者李宗祐／翻攝
山路崎嶇不平，救援人員小心翼翼搬運傷患。記者李宗祐／翻攝
山路崎嶇不平，救援人員小心翼翼搬運傷患。記者李宗祐／翻攝
救難人員與傷者會合，評估傷勢後聯絡直升機協助救援。記者李宗祐／翻攝
救難人員與傷者會合，評估傷勢後聯絡直升機協助救援。記者李宗祐／翻攝

阿里山 清泉崗機場 直升機 山友

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