登山接駁車摔落郡大林道 田姓司機身亡、7人輕重傷

南投縣郡大林道今天上午發生登山接駁車翻覆事故，滿載登山客、由田姓司機（53歲）駕駛的接駁車，上午9點多行經林道30公里處，突然熄火倒退嚕，整車輛而摔落40公尺深邊坡，造成司機與登山客共8人輕重傷，53歲的田姓駕駛因頭部外傷嚴重，送往竹山秀傳醫院急救無效後宣告死亡。

山友說，登山隊共 15人，他們從信義鄉望鄉的民宿出發，由民宿業者代為接洽廂型車接駁，原本要去爬郡大山，還沒有到登山口，第一輛車子過30公里處後，就聽到第二輛車子突然熄火失去動力，連車帶人「倒退嚕」掉入山谷。

警方表示，今天早上9時33分接獲民眾報案，指山友無線電求救訊號說有一輛8人乘載的廂接駁車翻覆在郡大林道邊坡下30公里處，有3乘客自行爬上林道，南投縣消防局第三大隊立即啟動救援機制，中午抵達車輛翻覆處，現場架設繩索垂降約30公尺，才接觸車內受困5傷者，下午1時35分救出所有受困傷患，而其中53歲的田姓駕駛則因嚴重頭部外傷，送往竹山秀傳醫院急救無效死亡。

郡大林道是通往百岳郡大山的主要道路，附近還有望鄉山，從登山口到山頂距離約3.7公里，是入門級百岳登山路線，但從林道入口到登山口長達32公里，一般都是騎機車或搭乘接駁車到登山口，因林道崎嶇不平，因此，常被山友笑稱是「坐車比爬山累」。