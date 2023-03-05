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假投資2度騙倒退休公務員 幸警方幫守住211萬老本

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣一名72歲退休公務人員，誤信詐騙集團假投資老哏，本月3日到彰化光復路郵局欲匯款211萬元，櫃台人員認為有異，通報彰化警分局民生派出所員警到場，警方查出他去年12月也差點被同樣詐騙手法騙走錢，經員警勸導後，才打消匯款念頭，保住老本。

民生路派出所警員陳泓瑜、陳柏維前往處理時，向這名退休人員表示，詐騙集團常見假投資詐騙手法，是佯稱如於臨櫃匯款有行員關懷提問，及回覆為購買精品所需的費用。經警方講解後，果然如詐騙集團教他說的話一樣，他才相信遭詐騙。

無獨有偶，彰化縣花壇鄉80歲李姓婦人，接獲一名自稱台北地檢署檢察官的電話，謊稱她帳戶內有涉嫌一宗毒品案的非法所得，必須凍結帳戶，以追查毒品上游來源，請她將帳戶內的存款全部領出，領出後去購買黃金來保存，之後會有檢察官前來收取，並警告她，目前檢察官正在監聽中，要她不得跟別人說。上月16日，到農會提領150萬玩現款時，被行員發現有異，報警勸說後才未被騙。

類似詐騙集團詐騙手法雖然是老套，仍然有很多人受騙，尤其是銀髮族最多，警政署最近要求各縣市警方加強宣導，防止一再有人被騙。彰化警察分局今天即在秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。

張明盛說，彰化警分局去年金融機構攔阻件數共432件，攔阻金額達2億2138萬餘元，今年到目前為止，也已經攔阻28件，攔阻金額達1242萬餘元，其中攔阻單筆最高的個案，就是前述差點被騙211萬的退休銀髮族。

彰化警分局分析詐騙集團六大詐騙手法，分別是假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙及假檢警詐騙，提醒民眾對詐騙集團的警覺性。

彰化警察分局今天利用秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。圖／彰化分局提供
彰化警察分局今天利用秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。圖／彰化分局提供
彰化警察分局今天利用秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。圖／彰化分局提供
彰化警察分局今天利用秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。圖／彰化分局提供
彰化警察分局今天利用秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。圖／彰化分局提供
彰化警察分局今天利用秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程，舉辦「反詐騙精準宣導」演講，由彰化分局長張明盛率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。圖／彰化分局提供

詐騙集團 檢察官 郵局

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