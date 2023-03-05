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郡大林道登山接駁車翻落山谷…53歲駕駛不治、7乘客傷

中央社／ 南投縣5日電

一輛8人登山客接駁車今天行經南投縣信義鄉郡大林道30公里處，翻落山谷，南投縣消防局、南投林管處派員趕往救援，接駁車男駕駛傷重不治，7名乘客各有手、腳骨折等傷勢。

南投縣消防局表示，上午接獲信義警分局轉報，一輛廂型車翻覆在郡大林道約30公里處邊坡下，車內3名輕傷乘客自行爬上林道，仍有5人受困，傷勢不明急需救援，轄區第三大隊立即啟動救援機制並成立前進指揮所，調派24人、救護車等共10車趕往現場。

消防局表示，搜救人員中午抵達現場，架設繩索垂降約30公尺接觸5名受困傷者，其中1名男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即使用長背板等器材救出，接著陸續救出所有受困者；共計8人送醫，其中1名男性無呼吸心跳，4人中、重傷及3人輕傷。

消防局考量急救醫院救護量能，分流載送傷患至竹山秀傳醫院、衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院救治，其中53歲田姓男子是車輛駕駛，送往竹山秀傳醫院搶救不治，其餘傷者為20多歲至30多歲男性與女性登山客。一行人上山途中，車輛疑因熄火往後滑落山谷。

根據南投林管處網站介紹，郡大林道位於信義鄉，屬濁水溪集水區範圍，為巒大事業區重要作業幹道，起點位於台21線旁十八重溪橋左岸，於民國52年修築完成，因鄰近郡大山而得名。由於林道深入地質脆弱區域，常受天然災害，目前可通行至約33公里處大面積崩塌地，32公里處為攀登望鄉山、郡大山登山口。

一輛滿載登山客的接駁車，今天行經信義鄉郡大林道指標約30公里處，突然失控衝落邊坡。圖／南投消防局提供
一輛滿載登山客的接駁車，今天行經信義鄉郡大林道指標約30公里處，突然失控衝落邊坡。圖／南投消防局提供

南投 濁水溪

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