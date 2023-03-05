聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「墓地火警」1天狂燒15件 南投消防局說話了
清明節將屆，不少民眾提前掃墓，南投墓地火警頻傳，截至今天下午5時就發生15件，消防人員為滅火，疲於奔命。消防局提醒民眾，掃墓時務必注意用火，燒金紙、香燭等一定要撲滅餘燼再離開，避免餘火蔓延雜草枯木，減少火災發生。
南投縣消防局指出，中部地區近日回暖，天氣晴朗，加上今年清明連假5天，不少民眾為準備出遊、避開人潮提前掃墓，導致近期墓地、雜草火警增加，單就今天，截至下午5時，全南投縣共計15起，下午就占了12起，消防人車頻出勤。
而今天公墓、雜草火警發生於南投市、草屯、埔里、仁愛、竹山、信義、水里、國姓，幾乎遍及全縣3分之2的鄉鎮市，消防水車應接不暇，埔里內埔橋下火警蔓延雜草自下午2時許燃燒至今仍未完全撲滅，現場煙霧瀰漫，鄰近民眾抱怨。
南投縣消防局則表示，清明節前後，消防人員為了公墓、雜草等火警，疲於奔命，為此要特別呼籲民眾謹慎用火，掃墓時備妥水與水桶，整體環境維護並檢查後才離開，多留心小細節，以確保自身於他人安全。
此外，謹記「四不二記得」原則，包括「不亂燒雜草」、「不亂丟菸蒂」、「不飛揚冥紙」、「不燃放爆竹」及「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」，並在祭拜前先將金紙燃燒範圍附近的雜草拔除，離開前務必確認餘燼已滅，將能降低火災發生機率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言