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影／「墓地火警」1天狂燒15件 南投消防局說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

清明節將屆，不少民眾提前掃墓，南投墓地火警頻傳，截至今天下午5時就發生15件，消防人員為滅火，疲於奔命。消防局提醒民眾，掃墓時務必注意用火，燒金紙、香燭等一定要撲滅餘燼再離開，避免餘火蔓延雜草枯木，減少火災發生。

南投縣消防局指出，中部地區近日回暖，天氣晴朗，加上今年清明連假5天，不少民眾為準備出遊、避開人潮提前掃墓，導致近期墓地、雜草火警增加，單就今天，截至下午5時，全南投縣共計15起，下午就占了12起，消防人車頻出勤。

而今天公墓、雜草火警發生於南投市、草屯、埔里、仁愛、竹山、信義、水里、國姓，幾乎遍及全縣3分之2的鄉鎮市，消防水車應接不暇，埔里內埔橋下火警蔓延雜草自下午2時許燃燒至今仍未完全撲滅，現場煙霧瀰漫，鄰近民眾抱怨。

南投縣消防局則表示，清明節前後，消防人員為了公墓、雜草等火警，疲於奔命，為此要特別呼籲民眾謹慎用火，掃墓時備妥水與水桶，整體環境維護並檢查後才離開，多留心小細節，以確保自身於他人安全。

此外，謹記「四不二記得」原則，包括「不亂燒雜草」、「不亂丟菸蒂」、「不飛揚冥紙」、「不燃放爆竹」及「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」，並在祭拜前先將金紙燃燒範圍附近的雜草拔除，離開前務必確認餘燼已滅，將能降低火災發生機率。

南投今天墓地、雜草火警頻傳，截至今天下午5時就發生15件，消防人員為滅火，疲於奔命。圖／讀者提供
南投今天墓地、雜草火警頻傳，截至今天下午5時就發生15件，消防人員為滅火，疲於奔命。圖／讀者提供
南投埔里內埔橋下雜草火警自下午2時許燃燒至今，尚未完全撲滅，現場煙霧瀰漫。圖／讀者提供
南投埔里內埔橋下雜草火警自下午2時許燃燒至今，尚未完全撲滅，現場煙霧瀰漫。圖／讀者提供

南投 埔里 火災 清明節

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