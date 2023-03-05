影／遭違規左轉車撞飛 桃園神秘男連滾三圈下秒失蹤

桃園市八德區昨上午發生一件令人匪夷所思車禍，一名男子騎機車直行時撞上違規左轉機車，噴飛在地，但他隨即起身就走，警方懷疑案情不單純，正在追查男子身分，將通知他到案說明。

八德警分局調查，69歲李姓男子昨上午6時24分許在八德區介壽路、前程街口闖紅燈，欲左轉前程街，在路口和沿介壽路方向直行的另一輛機車駕駛發生擦撞，雙方均噴飛在地，李男左腿骨折。

警方接獲通報後立即趕往現場處理，經實施呼氣酒精測試，酒測值為0，並將他送醫；直行車騎士在事故後，隨即從附近巷弄徒步離開現場。

警方懷疑男子涉酒駕或遭通緝，經聯繫車主未果、無法確認騎士身分，現正在調閱相關監視器影像，儘速通知直行車駕駛到案說明。