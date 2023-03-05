治平對象洗白惹議 基隆市府：即刻註銷文化協會理事長資格

基隆市吳姓男子涉嫌向店家強索保護費，警方提報為治平對象，檢方去年底偵結起訴，吳男在臉書貼出市府頒給某文化協會第2屆理事長當選證書，還寫感謝市府協助，引發爭議。市府今天下午表示，即刻撤免吳男「基隆得意堂藝宣文化協會」現任理事長職務，註銷當選證明。

市府說，吳男於臉書貼文，貼出基隆市政府社會處核發的「基隆市人民團體立案證書」引發關注，市府對此事高度重視，並且立即展開調查。

市府發言人余治明表示，市府對於組織犯罪都採取「零容忍」態度，經確認，依照人民團體法58條第1項第1款撤免基隆得意堂藝宣文化協會現任理事長職務，註銷當選證明。

社會處副處長駱文章指出，因該會違反法令、章程、妨害公益，且理事長行為亦違背一般社會道德標準，依人民團體法撤免理事長吳某職務，並註銷當選證明書。

駱文章表示，基隆得意堂藝宣文化協會，自公告日起不得以該員名義對外行文，並應依人民團體選舉罷免辦法第17條規定，自出缺之日起1個月內補選。

余治明指出，基隆市政府將秉持犯罪零容忍的態度，加強後續社團法人的資格審查，避免類似的事件重複發生，端正社會風氣。

市府今天下午表示，即刻撤免吳男「基隆得意堂藝宣文化協會」現任理事長職務，註銷當選證明。聯合報系資料照