登山接駁車摔落南投郡大林道 8人輕重傷待救中

一輛滿載登山客的接駁車今天行經信義鄉郡大林道指標約30公里處突然失控衝落邊坡約40公尺，車內乘客3人自行脫困爬上林道，其他路過人車發現報案，另5人雖爬出車外但仍受困邊坡待救中。

南投林管處回應，由於事故地點郡大林道由林務局南投林區管理處管轄，位於偏遠山區，林管處案發後派員組織救援隊中午抵達現場後，立即展開救援，全車包含駕駛共8人，所幸沒被車輛壓住，救援隊趕到用繩索下切救出1男意識昏迷、1人自述呼吸困難，現場仍有3人待救，目前意識清楚。

南投縣消防局表示，今天上午獲報，郡大林道30公里處有車輛摔落事故需搶救，立即派遣轄區第三大隊、信義、日月潭、水里、玉山、竹山、集集分隊趕往救援。