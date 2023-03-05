影／火燒山再起 台中國道行車視線受阻消防急滅火

台中火燒山再起，今天上午和中午在國道三號沙鹿區有火燒山，邊坡火勢猛烈，嚴重影響國道行車視線，消防隊員派大批人車到場搶救中。

國道警方表示，國道3號南向177.7公里處，今天中午發生邊坡起火案，台中市消防局派遣消防車於現場撲滅火勢中，因風勢強勁該路段南北雙向皆有煙霧，影響行車視線，火勢所引起的濃煙影響國道主線行駛，目前仍封閉外線路肩；另發生地點上游前2處資訊可變標誌(CMS)顯示濃煙訊息，並啟動CMS上方的閃光告警燈，透過高速公路1968 App推播告知用路人。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，行駛國道時若遇到濃煙，駕駛人應開亮頭燈、加大行車間距，務必小心駕駛；能見度不佳時，應立即減速，開啟近光車頭燈、霧燈及危險警告燈；能見度太差時，建議駛往鄰近服務區等待霧散，或從最近的交流道駛離高速公路；行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道；切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以免後方車輛反應不及而造成追撞。

台中市消防局宣導掃墓要注意火苗，避免火燒山，但沙鹿區納骨塔牿仔樓示範公墓，今天上午10點竄出火苗，火勢於東北季風助長下，一發不可收拾，除了沙鹿分隊，再加派清泉、清水、沙鹿、犁份、大雅、龍井、水湳、神岡、梧棲分隊等分隊到場支援。