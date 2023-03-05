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治平對象當協會理事長洗白？基市府：若不適任撤任用資格
基隆市吳姓男子涉嫌向店家強索保護費，警方提報為治平對象，檢方去年底偵結起訴。市府上月頒給吳男某文化協會第2屆理事長當選證書惹議。市府說，若有不適任會依法撤銷該社團法人任用資格。
基隆市政府發言人余治明今天說明表示，市府對於組織犯罪都採取「零容忍」態度，未來將對此案件進行了解，若有不適任的地方，會依法撤銷該社團法人任用資格。
社會處則指出，依人民團體組織法，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得為撤免其職員、限期整理、廢止許可、解散等。目前了解，吳男並非協會發起人，也並未判刑確定，還要研議適用法條，再決定如何處置。
基隆市警局今天表示，將持續蒐證檢肅，如有新的違法事證，將報請檢察官向法官聲請預防性羈押。
基隆市警局去年7月執行治平專案，查獲天道盟太陽會基隆分會吳姓老大等11人，涉嫌向基隆廟口一帶店家強索保護費，偵詢後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定涉嫌犯罪，去年12月起訴，全案由基隆地方法院審理中。
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