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基隆治平對象傳交保後騷擾被害人 警局：持續蒐證檢肅

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子涉嫌向店家強索保護費，警方提報為治平對象，檢方去年底偵結起訴。市府上月核准成立的民間社團，吳當選第2屆理事長引發議論。基隆市警局今天表示，將持續蒐證檢肅，如有新的違法事證，將報請檢察官向法官聲請預防性羈押。

基隆市警局去年7月執行治平專案，查獲天道盟太陽會基隆分會吳姓老大等11人，涉嫌向基隆廟口一帶店家強索保護費，偵詢後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定涉嫌犯罪，去年12月起訴，全案由基隆地方法院審理中。

有媒體報導吳男獲交保後，疑持續向檢舉商家騷擾，要求被害人和解，以利獲判輕刑，並仍涉嫌繼續強索保護費，引起警方關注。

基隆市警局長張樹德說，絕不容許黑道幫派危害社會治安，警方將貫徹基隆市長謝國樑打擊黑幫犯罪宣示，秉持犯罪「零容忍」態度查處。

警方說，市警局刑警大隊和各分局組成掃黑專責專案小組，召開專案會議，針對上述犯罪可疑情事蒐證檢肅。若蒐集到新的違法事證，將報請檢察官向法官聲請預防性羈押。

警方也呼籲民眾，如果發現可疑不法情事或遭受迫害，可立即向警察機關報案。警方將全力查緝，打擊黑幫，展現鐵腕執法態度，讓基隆成為安全、宜居的城市。

基隆市傳出向店家強索保護費的治平對象，交保後騷擾被害人，警方表示將持續蒐證檢肅。記者邱瑞杰／攝影
基隆市傳出向店家強索保護費的治平對象，交保後騷擾被害人，警方表示將持續蒐證檢肅。記者邱瑞杰／攝影

檢察官 幫派

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