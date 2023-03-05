影／Uber Eats外送員騎車半路猝死 三重撞倒路旁整排機車

有1名Uber Eats53歲黃姓外送員，今天上午10時許騎機車在三重區三和路，突然不明原因衝撞路旁整排機車倒地，救護車趕抵時已無呼吸心跳，但身上沒有明顯外傷，送醫急救無效宣告死亡，詳細原因尚待調查。

警方調閱周邊監視器調查，發現黃男騎乘外送機車，事發前在三和路三段11巷內已經搖搖擺擺蛇行不穩，二度停下喘息，研判已經自覺身體不適，但後來還是勉強騎出巷口，右轉到三和路幹道上，但沒多久就衝撞路旁整排機車倒地不起。