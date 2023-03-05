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影／Uber Eats外送員騎車半路猝死 三重撞倒路旁整排機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

有1名Uber Eats53歲黃姓外送員，今天上午10時許騎機車在三重區三和路，突然不明原因衝撞路旁整排機車倒地，救護車趕抵時已無呼吸心跳，但身上沒有明顯外傷，送醫急救無效宣告死亡，詳細原因尚待調查。

警方調閱周邊監視器調查，發現黃男騎乘外送機車，事發前在三和路三段11巷內已經搖搖擺擺蛇行不穩，二度停下喘息，研判已經自覺身體不適，但後來還是勉強騎出巷口，右轉到三和路幹道上，但沒多久就衝撞路旁整排機車倒地不起。

員警和救護車獲報趕抵，連忙將黃男送到北市馬偕醫院，可惜急救無效，上午11時42分宣告死亡。警方初步推測是疾病導致事故，詳細肇事原因還要再調查，並報請檢察官司法相驗釐清。

Uber Eats有1名53歲黃姓外送員，今天上午騎機車在三重區三和路三段，突然不明原因衝撞路旁整排機車，救護車趕抵時已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
Uber Eats有1名53歲黃姓外送員，今天上午騎機車在三重區三和路三段，突然不明原因衝撞路旁整排機車，救護車趕抵時已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
Uber Eats有1名53歲黃姓外送員，今天上午騎機車在三重區三和路三段，突然不明原因衝撞路旁整排機車，救護車趕抵時已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
Uber Eats有1名53歲黃姓外送員，今天上午騎機車在三重區三和路三段，突然不明原因衝撞路旁整排機車，救護車趕抵時已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝

外送員 救護車 馬偕醫院

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