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一拳超人？永和飲料店突遭「揮拳招呼」 網驚：好可怕

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區中興街一間飲料店，前天晚上8點多發生暴力衝突。一名鄭姓男子突然步入飲料店，不分青紅皂白就是一拳朝老闆頭上招呼，所幸老闆反應快，即時閃過沒有受傷，不過根據店內監視器畫面，鄭男的「拳擊動作」相當快速，若遭波及後果恐不堪設想。

店家事後在臉書社團「我是永和人」發文描述事發經過，稱「我們覺得非常需要跟大家提醒」，影片中的男士突然進店內出手攻擊老闆，老闆追問為何攻擊，對方只有回應你們掛帆布條，不過廣告帆布並不會影響行人，直言「請大家務必小心此人」。

由於影片十分清楚拍到「出拳畫面」，貼文引發網友熱議，說「暴力零容忍」、「老闆記得驗傷提告，永和瘋子真的蠻多的」、「希望那個奇怪的人趕快抓到」、「永和好可怕」、「如果他是拿刀的話......」。

店家昨天早上至中正橋派出所提告恐嚇罪，警方查看影片，確認老闆即時躲過，沒有受傷，雙方互不相識，循線釐清犯嫌身分是轄內56歲鄭男，詢問了解，鄭男因情緒不穩才出手攻擊，本身沒有犯意，依規定受理偵辦。據悉，鄭男領有身心障礙手冊。

鄭姓男子突然步入永和區某間飲料店，不分青紅皂白就是一拳朝老闆頭上招呼，所幸老闆反應快，即時閃過沒有受傷。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子突然步入永和區某間飲料店，不分青紅皂白就是一拳朝老闆頭上招呼，所幸老闆反應快，即時閃過沒有受傷。記者翁至成／翻攝
新北市永和區前天發生暴力衝突，店家事後在臉書社團「我是永和人」發文描述事發經過。圖／擷取自臉書社團「我是永和人」
新北市永和區前天發生暴力衝突，店家事後在臉書社團「我是永和人」發文描述事發經過。圖／擷取自臉書社團「我是永和人」

永和

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