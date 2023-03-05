一拳超人？永和飲料店突遭「揮拳招呼」 網驚：好可怕

新北市永和區中興街一間飲料店，前天晚上8點多發生暴力衝突。一名鄭姓男子突然步入飲料店，不分青紅皂白就是一拳朝老闆頭上招呼，所幸老闆反應快，即時閃過沒有受傷，不過根據店內監視器畫面，鄭男的「拳擊動作」相當快速，若遭波及後果恐不堪設想。

店家事後在臉書社團「我是永和人」發文描述事發經過，稱「我們覺得非常需要跟大家提醒」，影片中的男士突然進店內出手攻擊老闆，老闆追問為何攻擊，對方只有回應你們掛帆布條，不過廣告帆布並不會影響行人，直言「請大家務必小心此人」。

由於影片十分清楚拍到「出拳畫面」，貼文引發網友熱議，說「暴力零容忍」、「老闆記得驗傷提告，永和瘋子真的蠻多的」、「希望那個奇怪的人趕快抓到」、「永和好可怕」、「如果他是拿刀的話......」。