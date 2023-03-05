七旬翁墾丁青蛙石海濱步道失足摔落2米高 頭部重擊礁石命危

屏東縣恆春鎮墾丁發生失足摔落意外，一名七旬郭姓老翁今上午8時許與同行友人外出散步，在青蛙石濱海步道疑似未注意腳步，不慎從2米高跌落，頭部重擊礁石，當下失去生命跡象，警、消獲報到場，男子經送醫急救已恢復心跳，詳細事故原因仍待後續調查。

一名七旬郭姓老翁昨日與妻子及友人夜宿墾丁青年活動中心，今早上8時許郭男一行人至青蛙石海濱步道健行，未料他不慎踩空，從2多公尺高跌落，面部朝下，額頭處重擊岩石受重傷，當下失去呼吸心跳。

警方、消防獲報，到場立即施以CPR，親友在一旁哭喊「你回來」，人員以擔架將男子送上救護車，緊急送往恆春旅遊醫院搶救，目前已恢復心跳，但男子瞳孔呈放大狀態，仍需三日觀察期，詳細事故原因，仍待警方後續調查。