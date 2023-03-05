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七旬翁墾丁青蛙石海濱步道失足摔落2米高 頭部重擊礁石命危

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮墾丁發生失足摔落意外，一名七旬郭姓老翁今上午8時許與同行友人外出散步，在青蛙石濱海步道疑似未注意腳步，不慎從2米高跌落，頭部重擊礁石，當下失去生命跡象，警、消獲報到場，男子經送醫急救已恢復心跳，詳細事故原因仍待後續調查。

一名七旬郭姓老翁昨日與妻子及友人夜宿墾丁青年活動中心，今早上8時許郭男一行人至青蛙石海濱步道健行，未料他不慎踩空，從2多公尺高跌落，面部朝下，額頭處重擊岩石受重傷，當下失去呼吸心跳。

警方、消防獲報，到場立即施以CPR，親友在一旁哭喊「你回來」，人員以擔架將男子送上救護車，緊急送往恆春旅遊醫院搶救，目前已恢復心跳，但男子瞳孔呈放大狀態，仍需三日觀察期，詳細事故原因，仍待警方後續調查。

恆春警分局長林明波呼籲民眾外出遊玩，應注意自身安全，勿因美景分心，時刻注意腳下，以免發生意外。

屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／恆春警方局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／恆春警方局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣一名七旬老翁出遊墾丁青蛙石海濱步道，不慎失足摔落2米高，頭部重擊礁石，經送醫搶救現已恢復心跳。圖／屏東縣消防局提供

恆春 青蛙

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