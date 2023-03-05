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北市刑大聯手果陀劇場 噴笑短片強化民眾反詐意識
詐欺犯罪猖獗，警方積極防詐宣導，台北市刑警大隊與知名表演團體「果陀劇場」合拍防詐宣導短片，演繹網購詐騙及假親友詐騙情境，呼籲民眾慎防詐騙犯罪。
台北市刑大表示，網購詐騙是利用人們喜歡撿便宜的心態，以限時、限量等字眼吸引民眾點擊一頁式廣告，購買假商品，或假冒電商客服人員，以操作失誤導致錯誤設定為由，要求民眾依指示操作ATM或網路銀行，藉機詐取存款。
假親友詐騙則是致電民眾，自稱遠房親戚、久未連絡的親友等，謊稱急需用錢，誘騙民眾信任及善心，匯出寶貴積蓄，常見年長者受騙。
果陀劇場近年推音樂劇「我在詐騙公司上班」，警方邀請該劇表演者合作，分別拍攝有關網購詐騙及假親友詐騙的情境短片，期盼強化民眾防詐意識。
刑警大隊呼籲，網購時應慎選評價良好、有實體店面的賣家，善用第三方支付下標，避免利用臉書、LINE私下交易，接獲號碼開頭為「+」、「+886」等來電，或要求依指示操作匯款，絕對是詐騙，應提高警覺，必要時撥打165或110專線查證。
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