北市刑大聯手果陀劇場 噴笑短片強化民眾反詐意識

詐欺犯罪猖獗，警方積極防詐宣導，台北市刑警大隊與知名表演團體「果陀劇場」合拍防詐宣導短片，演繹網購詐騙及假親友詐騙情境，呼籲民眾慎防詐騙犯罪。

台北市刑大表示，網購詐騙是利用人們喜歡撿便宜的心態，以限時、限量等字眼吸引民眾點擊一頁式廣告，購買假商品，或假冒電商客服人員，以操作失誤導致錯誤設定為由，要求民眾依指示操作ATM或網路銀行，藉機詐取存款。

假親友詐騙則是致電民眾，自稱遠房親戚、久未連絡的親友等，謊稱急需用錢，誘騙民眾信任及善心，匯出寶貴積蓄，常見年長者受騙。

果陀劇場近年推音樂劇「我在詐騙公司上班」，警方邀請該劇表演者合作，分別拍攝有關網購詐騙及假親友詐騙的情境短片，期盼強化民眾防詐意識。