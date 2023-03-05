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嘉義縣阿里山白雪村、水漾森林二件山難 空勤直升機救回二女
嘉義縣阿里山鄉白雪村和水漾森林今天都發生山難，各有一名女子腳扭傷無法行走，空勤總隊直升機出勤，吊掛救回二名女子，送醫治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天早上7點57分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行嘉義縣阿里山鄉白雪村43歲陳姓女山友，摔傷腳部封閉性骨折，另外，水漾森林陳姓女山友右腳踝扭傷，無法行走，都待待援。
派出飛機編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛蔡明家、副駕駛陶金鈺、機工長蔡維倡，消防署特搜隊隊員 張茂同、許哲仁執行任務。
早上8點25分飛定向目標區，先到達第一目標區，吊掛下放特搜隊隊員許哲仁至地面，實施人員檢傷及人員吊掛上機作業，9點17分吊掛完成，9點27分到達第二目標區，吊掛下放特搜隊隊員張茂同至地面，實施人員檢傷及人員吊掛上機作業，吊掛完成，隨即起飛定向清泉崗機場，落地後，傷者交救護車後送醫院。
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