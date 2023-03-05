快訊

缺蛋！遼寧夜市老攤勝利號：蚵仔煎沒蛋加、滷蛋停賣

歌仔戲大師陳美雲驚傳滑倒驟逝 為何跌倒是容易造成長者事故的危險行為？

林明溱敗選 侯友宜「破口」與郭台銘「相挺」讓國民黨2024生變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林2屁孩偷轎車出遊 一路開往高雄意外出車禍慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

雲林縣20歲羅姓男子和17歲黃姓少年，想到台南旅遊，因無交通工具，黃提議偷車代步，羅在雲林斗六見路旁一輛老舊轎車鑰匙未拔偷車後，載黃沿路南下玩，半夜開往高雄，在小港區和轎車擦撞，行竊犯行意外曝光。

高市小港區宏平路與山明路口，昨深夜零時許，發生2輛轎車擦撞車禍事故，小港警分局漢民路派出所警員江晚誠、陳妍茜，獲報前往處理。

警方發現48歲蘇姓男子駕駛的轎車和羅姓男子的轎車發生擦撞，雙方均無人受傷，當時羅男和車上的黃姓少年神情緊張，警方以警用電腦查詢羅男轎車資料，發現轎車竟是雲林斗六剛通報失竊的車輛。

羅男見偷車行徑被警方拆穿，當下坦承，因和黃姓少年想到台南玩一玩，2人無代步工具，黃提議偷車，昨午他行經雲林縣斗六市長安北路口，發現該輛轎車鑰匙未拔，見四下無人便下手行竊，將車開走。

警詢後，依竊盜罪嫌將羅男移送高雄地檢署偵辦，另黃姓少年則移送少年法院審理。

雲林20歲羅姓男子偷竊轎車載17歲少年出遊，一路開往高雄，意外和轎車擦撞出車禍，偷竊行為意外曝光，警方當場查扣贓車。記者石秀華／翻攝
雲林20歲羅姓男子偷竊轎車載17歲少年出遊，一路開往高雄，意外和轎車擦撞出車禍，偷竊行為意外曝光，警方當場查扣贓車。記者石秀華／翻攝
雲林20歲羅姓男子偷竊轎車載17歲少年出遊，一路開往高雄，意外在小港區和轎車擦撞出車禍，2人偷車行為意外被警方查獲。記者石秀華／翻攝
雲林20歲羅姓男子偷竊轎車載17歲少年出遊，一路開往高雄，意外在小港區和轎車擦撞出車禍，2人偷車行為意外被警方查獲。記者石秀華／翻攝

雲林 斗六

延伸閱讀

影／新北又有轎車撞斑馬線行人 1對夫妻齊仰跌摔地送醫

影／台中輕熟女逆向撞轎車2次 無辜車主憂：她還載小孩

雲林警界人士異動 6名偵查隊長、副隊長搬座位

根莖類出頭了！雲林蕃薯、馬鈴薯、胡蘿蔔節齊登場

相關新聞

鐵人三項愛河沿線比賽 警勸8旬翁勿過街...他一衝出事了

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，今在愛河沿線起跑，吸引國內外逾500好手參賽；80歲姜姓老翁在愛河邊運動完，站...

雲林2屁孩偷轎車出遊 一路開往高雄意外出車禍慘了

雲林縣20歲羅姓男子和17歲黃姓少年，想到台南旅遊，因無交通工具，黃提議偷車代步，羅在雲林斗六見路旁一輛老舊轎車鑰匙未拔...

北市刑大聯手果陀劇場 噴笑短片強化民眾反詐意識

詐欺犯罪猖獗，警方積極防詐宣導，台北市刑警大隊與知名表演團體「果陀劇場」合拍防詐宣導短片，演繹網購詐騙及假親友詐騙情境，...

嘉義縣阿里山白雪村、水漾森林二件山難 空勤直升機救回二女

嘉義縣阿里山鄉白雪村和水漾森林今天都發生山難，各有一名女子腳扭傷無法行走，空勤總隊直升機出勤，吊掛救回二名女子，送醫治療...

台中民宅疑神明廳起火 消防局馳援滅火

台中市南區五權南路在今天上午11時許傳出火警，消防局出動信義消防分隊等6個分隊，前往滅火，初步調查，現場沒有人受困，判斷...

影／新北又有轎車撞斑馬線行人 1對夫妻齊仰跌摔地送醫

葉姓男子開車行經路口左轉時，疑因前車擋住視線，撞上前方走斑馬線的一對夫妻。兩人被撞後，一起往後仰，倒在地上，所幸送醫後無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦