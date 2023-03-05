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雲林2屁孩偷轎車出遊 一路開往高雄意外出車禍慘了
雲林縣20歲羅姓男子和17歲黃姓少年，想到台南旅遊，因無交通工具，黃提議偷車代步，羅在雲林斗六見路旁一輛老舊轎車鑰匙未拔偷車後，載黃沿路南下玩，半夜開往高雄，在小港區和轎車擦撞，行竊犯行意外曝光。
高市小港區宏平路與山明路口，昨深夜零時許，發生2輛轎車擦撞車禍事故，小港警分局漢民路派出所警員江晚誠、陳妍茜，獲報前往處理。
警方發現48歲蘇姓男子駕駛的轎車和羅姓男子的轎車發生擦撞，雙方均無人受傷，當時羅男和車上的黃姓少年神情緊張，警方以警用電腦查詢羅男轎車資料，發現轎車竟是雲林斗六剛通報失竊的車輛。
羅男見偷車行徑被警方拆穿，當下坦承，因和黃姓少年想到台南玩一玩，2人無代步工具，黃提議偷車，昨午他行經雲林縣斗六市長安北路口，發現該輛轎車鑰匙未拔，見四下無人便下手行竊，將車開走。
警詢後，依竊盜罪嫌將羅男移送高雄地檢署偵辦，另黃姓少年則移送少年法院審理。
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