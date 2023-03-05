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影／新北又有轎車撞斑馬線行人 1對夫妻齊仰跌摔地送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓男子開車行經路口左轉時，疑因前車擋住視線，撞上前方走斑馬線的一對夫妻。兩人被撞後，一起往後仰，倒在地上，所幸送醫後無大礙。警方對葉男實施酒測，數值為0，除採證調查事故過程，並舉發葉男未停讓行人先行通過違規。

新北市瑞芳警分局昨天下午接獲報案，明燈路三段和民族街口發生車禍。交通分隊員警到場處理，發現是20多歲葉男開車從民族街左轉明燈路三段時，撞上走斑馬線穿越明燈路三段的70歲許姓男子和60多歲彭姓女子。

許男和彭女被葉男的車頭碰撞後，先跌坐後仰，還好後腦勺沒有遭猛烈撞擊。消防人員到場救護，將兩人送往基隆八堵的台灣礦工醫院治療後脫險。

葉姓男子接受體內酒精濃度呼氣測試，測值為0，沒有酒後駕車。員警在現場採證調查，另依道路交通管理處罰條例舉發違規。這項條例第44條規定，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，處1200元以上，3600下罰鍰。

葉姓男子開車行經路口左轉時，把一對走斑馬線的夫妻撞到在地。圖／讀者提供
葉姓男子開車行經路口左轉時，把一對走斑馬線的夫妻撞到在地。圖／讀者提供
葉姓男子開車行經路口左轉時，把一對走斑馬線的夫妻撞到在地。圖／讀者提供
葉姓男子開車行經路口左轉時，把一對走斑馬線的夫妻撞到在地。圖／讀者提供
葉姓男子開車行經路口左轉時，把一對走斑馬線的夫妻撞到在地。圖／讀者提供
葉姓男子開車行經路口左轉時，把一對走斑馬線的夫妻撞到在地。圖／讀者提供

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