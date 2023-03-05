彰化8旬嬤三輪車騎上中彰大橋迷途 台中熱心警助返家

中彰大橋為聯絡台中龍井和彰化伸港的重要橋梁，住伸港的82歲黃姓老婦人昨天上午騎三輪車上中彰大橋後迷路，台中市警局烏日分局麗水派出所警員王漢清獲報到場後，慢慢拼湊問出老婦人姓名與住家，平安護送老婦人返家。

王漢清昨獲報，一名老婦吃力著騎三輪車出現在車流多的中彰大橋上，險象環生，到場發現老婦人身影，立即將老婦人攔下並關心。

王漢清表示，老婦人依稀認得回家的路，但對於姓名、親人姓名與電話均不記得。他擔心老婦再度迷路，於是護送老婦沿途尋找家的方向，藉由街景喚起阿嬤的回憶及詢問住家附近里民，順利回到溫暖的家。