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影／台中輕熟女逆向撞轎車2次 無辜車主憂：她還載小孩
台中市黃姓女子在昨天凌晨騎機車載小孩，行經北屯區時，因不明原因，逆向衝撞停等紅燈的轎車，撞了2次後，才騎車離開，警方透過車牌聯絡到賴姓車主，賴辯稱，當時騎車的是黃姓妻子，因精神狀況不佳才釀禍，被撞的何姓車主將影片上網，也擔心小孩及其他用路人安全。
據查，黃姓女子（34歲）在昨天凌晨騎機車行經北屯區崇德路三段、山西路三段時，逆向騎到對向車道，衝撞當時在路口停等紅燈的何姓男子轎車，隨後騎車離開。
被撞車頭的何男上網指控，當時黃女騎機車逆向撞轎車車頭後，連撞了2次才離開，還發現當時機車上還有載小孩，「擔心其他用路人或是機車上小孩的安全」。
第五警分局表示，全案已由四平派出所，依規定受理毀損告訴在案，已透過機車車牌，查出登記在賴男名下，而當時騎車的是他的黃姓妻子，經聯絡賴男後，告知當時妻子精神狀況不佳，但不是故意的，小孩也沒有其他危害，全案將待黃女到案後，依毀損罪函送台中地檢署偵辦。
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