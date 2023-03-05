聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子掉入網路愛情交友陷阱 猶豫買點數收到恐嚇照
26歲梁姓女子網路交友認識自稱「旭旭」男網友，他還說自己是名男模，以公司經理要求為由，要她到超商購買2萬5千元遊戲點後才能見面。梁女不疑有他，昨天到超商買點數， 還好店員機警報警處理，才保住女子積蓄，免於遭到詐騙。
警二分局民權派出所警員鄭亦晉昨天下午5點多接獲永福路某超商報案，趕赴現場了解，梁姓女子日前在網路通訊軟體認識一名暱稱「旭旭」男網友，兩人加好友每天對梁女噓寒問暖、交談甚歡，梁女也很快陷入了愛情漩渦。
雙方原本相約在中西區永福路超商見面，沒想到在赴約當下「旭旭」男網友竟表明自己是名男模，公司的經理要以查證身分為由，要求其梁女提供身分證翻拍，並且說第一次見面必須付保證金，指示梁女購買2萬5千元點數後才能見面，隨後便傳了幾張砍人的血腥畫面給她，梁女心生畏懼趕緊到超商購買2萬5千元遊戲點數。
鄭亦晉告知梁女，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。
警二分局表示，近年來網路交友盛行，民眾勿輕易提供個人身分資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本身分資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭到詐騙得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言