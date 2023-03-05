女子掉入網路愛情交友陷阱 猶豫買點數收到恐嚇照

26歲梁姓女子網路交友認識自稱「旭旭」男網友，他還說自己是名男模，以公司經理要求為由，要她到超商購買2萬5千元遊戲點後才能見面。梁女不疑有他，昨天到超商買點數， 還好店員機警報警處理，才保住女子積蓄，免於遭到詐騙。

警二分局民權派出所警員鄭亦晉昨天下午5點多接獲永福路某超商報案，趕赴現場了解，梁姓女子日前在網路通訊軟體認識一名暱稱「旭旭」男網友，兩人加好友每天對梁女噓寒問暖、交談甚歡，梁女也很快陷入了愛情漩渦。

雙方原本相約在中西區永福路超商見面，沒想到在赴約當下「旭旭」男網友竟表明自己是名男模，公司的經理要以查證身分為由，要求其梁女提供身分證翻拍，並且說第一次見面必須付保證金，指示梁女購買2萬5千元點數後才能見面，隨後便傳了幾張砍人的血腥畫面給她，梁女心生畏懼趕緊到超商購買2萬5千元遊戲點數。

鄭亦晉告知梁女，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。