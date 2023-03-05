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女子掉入網路愛情交友陷阱 猶豫買點數收到恐嚇照

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

26歲梁姓女子網路交友認識自稱「旭旭」男網友，他還說自己是名男模，以公司經理要求為由，要她到超商購買2萬5千元遊戲點後才能見面。梁女不疑有他，昨天到超商買點數， 還好店員機警報警處理，才保住女子積蓄，免於遭到詐騙

警二分局民權派出所警員鄭亦晉昨天下午5點多接獲永福路某超商報案，趕赴現場了解，梁姓女子日前在網路通訊軟體認識一名暱稱「旭旭」男網友，兩人加好友每天對梁女噓寒問暖、交談甚歡，梁女也很快陷入了愛情漩渦。

雙方原本相約在中西區永福路超商見面，沒想到在赴約當下「旭旭」男網友竟表明自己是名男模，公司的經理要以查證身分為由，要求其梁女提供身分證翻拍，並且說第一次見面必須付保證金，指示梁女購買2萬5千元點數後才能見面，隨後便傳了幾張砍人的血腥畫面給她，梁女心生畏懼趕緊到超商購買2萬5千元遊戲點數。

鄭亦晉告知梁女，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。

警二分局表示，近年來網路交友盛行，民眾勿輕易提供個人身分資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本身分資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭到詐騙得不償失。

不法集團利用LINE要求被害人到超商購買點數，如被害人驚覺情況不對時就傳送砍人血腥畫面恐嚇被害人。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE要求被害人到超商購買點數，如被害人驚覺情況不對時就傳送砍人血腥畫面恐嚇被害人。記者黃宣翰／翻攝
梁姓女子遭到電信交友詐騙，經超商店員及警員勸說才未買2萬5千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
梁姓女子遭到電信交友詐騙，經超商店員及警員勸說才未買2萬5千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝

超商 詐騙

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