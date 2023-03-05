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鐵人三項愛河沿線比賽 警勸8旬翁勿過街...他一衝出事了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，今在愛河沿線起跑，吸引國內外逾500好手參賽；80歲姜姓老翁在愛河邊運動完，站路口員警勸他有自行車騎士會經過，稍待一會，但姜不聽勸，穿越馬路當場遭單車選手撞及，2人雙雙受傷。

警方指出，姜姓老翁今天上午在愛河邊晨運，約8時50分結束後，走過同盟三路和190巷口時，因當下正在舉辦2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽，警方告誡他稍等，有單車騎士比賽選手會經過。

沒想到，姜姓老翁不耐久候，趁警方不注意時，一個箭步穿越路口，當場被61歲黃姓單車選手撞及倒地，造成臉部擦挫傷，頭部撕裂傷、肢體擦傷、意識不清；黃男則腰部受傷，胸部疼痛、肢體擦傷，被迫比賽中斷；雙方被送醫治療，詳細肇責由警方釐清中。

高雄鐵人三項今早在愛河沿線比賽，警方勸一名8旬晨運翁勿過街，他一衝當場被單車選手撞及受傷，騎士腰部受傷被迫中斷比賽，被救護員抬上擔架送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄鐵人三項今早在愛河沿線比賽，警方勸一名8旬晨運翁勿過街，他一衝當場被單車選手撞及受傷，騎士腰部受傷被迫中斷比賽，被救護員抬上擔架送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄鐵人三項今早在愛河沿線比賽，警方勸一名8旬晨運翁勿過街，他一衝當場被單車選手撞及，雙雙受傷，騎士被迫中斷比賽，被救護員抬上擔架送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄鐵人三項今早在愛河沿線比賽，警方勸一名8旬晨運翁勿過街，他一衝當場被單車選手撞及，雙雙受傷，騎士被迫中斷比賽，被救護員抬上擔架送醫治療。記者石秀華／翻攝

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