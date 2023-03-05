鐵人三項愛河沿線比賽 警勸8旬翁勿過街...他一衝出事了

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，今在愛河沿線起跑，吸引國內外逾500好手參賽；80歲姜姓老翁在愛河邊運動完，站路口員警勸他有自行車騎士會經過，稍待一會，但姜不聽勸，穿越馬路當場遭單車選手撞及，2人雙雙受傷。

警方指出，姜姓老翁今天上午在愛河邊晨運，約8時50分結束後，走過同盟三路和190巷口時，因當下正在舉辦2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽，警方告誡他稍等，有單車騎士比賽選手會經過。